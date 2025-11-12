https://ria.ru/20251112/kanal-2054519919.html
В Нижегородской области пресекли канал нелегальной миграции
В Нижегородской области пресекли канал нелегальной миграции - РИА Новости, 12.11.2025
В Нижегородской области пресекли канал нелегальной миграции
УФСБ России по Нижегородской области выявлена и пресечена деятельность межэтнической преступной группы, организовавшей масштабный канал миграции иностранных... РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T16:11:00+03:00
2025-11-12T16:11:00+03:00
2025-11-12T21:36:00+03:00
происшествия
россия
нижегородская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0c/2054613563_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6a28f27015e6c73e19982a4723c91333.jpg
https://ria.ru/20251028/dnr-2051324377.html
россия
нижегородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0c/2054613563_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_1cfaa2834967dfafcfb324a36ca40398.jpg
Задержание преступников, организовавших незаконную миграцию пяти тысяч иностранцев
В Нижегородской области задержали семерых преступников, организовавших незаконную миграцию пяти тысяч иностранцев. Аферисты, действуя от имени строительный организаций, помогали мигрантам в фиктивном трудоустройстве.
2025-11-12T16:11
true
PT0M43S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, нижегородская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Нижегородская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Нижегородской области пресекли канал нелегальной миграции
В Нижегородской области ФСБ накрыла канал незаконной миграции
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 ноя – РИА Новости. УФСБ России по Нижегородской области выявлена и пресечена деятельность межэтнической преступной группы, организовавшей масштабный канал миграции иностранных граждан, сообщила пресс-служба ведомства.
Установлено, что 7 злоумышленников под видом деятельности подконтрольных формально-легитимных строительных организаций оказывали содействие иностранным гражданам в фиктивном трудоустройстве в коммерческие фирмы, изготавливая фиктивные регистрации по месту пребывания на территории региона.
"Мигранты получали и переоформляли патенты на осуществление трудовой деятельности, а также продлевали разрешения на временное проживание и вид на жительство. Данная схема позволила незаконно легализовать на территории региона более 5000 иностранцев", - говорится в сообщении.
Следственным отделом УФСБ России
по Нижегородской области
возбуждены уголовные дела по статье 322.1 УК РФ "Организация незаконной миграции". Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление соучастников и всех обстоятельств противоправной деятельности фигурантов.