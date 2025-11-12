Рейтинг@Mail.ru
В Нижегородской области пресекли канал нелегальной миграции
16:11 12.11.2025 (обновлено: 21:36 12.11.2025)
В Нижегородской области пресекли канал нелегальной миграции
УФСБ России по Нижегородской области выявлена и пресечена деятельность межэтнической преступной группы, организовавшей масштабный канал миграции иностранных... РИА Новости, 12.11.2025
происшествия
россия
нижегородская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия, россия, нижегородская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Нижегородская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 ноя – РИА Новости. УФСБ России по Нижегородской области выявлена и пресечена деятельность межэтнической преступной группы, организовавшей масштабный канал миграции иностранных граждан, сообщила пресс-служба ведомства.
Установлено, что 7 злоумышленников под видом деятельности подконтрольных формально-легитимных строительных организаций оказывали содействие иностранным гражданам в фиктивном трудоустройстве в коммерческие фирмы, изготавливая фиктивные регистрации по месту пребывания на территории региона.
"Мигранты получали и переоформляли патенты на осуществление трудовой деятельности, а также продлевали разрешения на временное проживание и вид на жительство. Данная схема позволила незаконно легализовать на территории региона более 5000 иностранцев", - говорится в сообщении.
Следственным отделом УФСБ России по Нижегородской области возбуждены уголовные дела по статье 322.1 УК РФ "Организация незаконной миграции". Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление соучастников и всех обстоятельств противоправной деятельности фигурантов.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
В ДНР выявили более 300 нарушений в сфере миграции
28 октября, 20:06
 
