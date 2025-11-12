В Нижегородской области пресекли канал нелегальной миграции

Установлено, что 7 злоумышленников под видом деятельности подконтрольных формально-легитимных строительных организаций оказывали содействие иностранным гражданам в фиктивном трудоустройстве в коммерческие фирмы, изготавливая фиктивные регистрации по месту пребывания на территории региона.

"Мигранты получали и переоформляли патенты на осуществление трудовой деятельности, а также продлевали разрешения на временное проживание и вид на жительство. Данная схема позволила незаконно легализовать на территории региона более 5000 иностранцев", - говорится в сообщении.