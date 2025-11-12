Режим повышенной готовности объявлен на Командорах из-за нового циклона

П.-КАМЧАТСКИЙ, 12 ноя – РИА Новости. Власти села Никольское, административного центра Алеутского муниципального округа Камчатского края (Командорские острова), привели силы и средства в режим повышенной готовности перед второй волной мощного циклона, сообщил заместитель председателя краевого правительства Вячеслав Черныш.

"Силы и средства села Никольское переведены в режим повышенной готовности в связи со второй волной мощного циклона. Приняты необходимые меры для обеспечения энергоснабжения, несмотря на потенциальные риски, связанные с сильным ветром", – цитирует Черныша пресс-служба правительства.

По его словам, в случае необходимости будут задействованы резервные источники питания и приняты оперативные меры реагирования. "Обеспечение теплоснабжения и водоснабжения также остается в зоне особого внимания", – добавил Черныш.