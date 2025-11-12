Рейтинг@Mail.ru
Режим повышенной готовности объявлен на Командорах из-за нового циклона - РИА Новости, 12.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:48 12.11.2025 (обновлено: 02:24 12.11.2025)
https://ria.ru/20251112/kamchatka-2054361354.html
Режим повышенной готовности объявлен на Командорах из-за нового циклона
Режим повышенной готовности объявлен на Командорах из-за нового циклона - РИА Новости, 12.11.2025
Режим повышенной готовности объявлен на Командорах из-за нового циклона
Власти села Никольское, административного центра Алеутского муниципального округа Камчатского края (Командорские острова), привели силы и средства в режим... РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T01:48:00+03:00
2025-11-12T02:24:00+03:00
происшествия
камчатский край
командорские острова
петропавловск-камчатский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041532982_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c9632e6ce716285981b78797ed2788c9.jpg
https://ria.ru/20251111/prokuratura-2054094988.html
https://ria.ru/20251111/kamchatka-2054091816.html
камчатский край
командорские острова
петропавловск-камчатский
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041532982_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e4f77916cda65517935f08a8a21eb0da.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, камчатский край, командорские острова, петропавловск-камчатский
Происшествия, Камчатский край, Командорские острова, Петропавловск-Камчатский
Режим повышенной готовности объявлен на Командорах из-за нового циклона

Село Никольское на Камчатке перевели в режим повышенной готовности из-за циклона

© РИА Новости / Александр Пирагис | Перейти в медиабанкВечерний туман над Авачинской губой - бухтой Тихого океана у юго-вост­оч­ного по­­бережья полуострова Камчатка
Вечерний туман над Авачинской губой - бухтой Тихого океана у юго-вост­оч­ного по­­бережья полуострова Камчатка - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в медиабанк
Вечерний туман над Авачинской губой - бухтой Тихого океана у юго-вост­оч­ного по­­бережья полуострова Камчатка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
П.-КАМЧАТСКИЙ, 12 ноя – РИА Новости. Власти села Никольское, административного центра Алеутского муниципального округа Камчатского края (Командорские острова), привели силы и средства в режим повышенной готовности перед второй волной мощного циклона, сообщил заместитель председателя краевого правительства Вячеслав Черныш.
"Силы и средства села Никольское переведены в режим повышенной готовности в связи со второй волной мощного циклона. Приняты необходимые меры для обеспечения энергоснабжения, несмотря на потенциальные риски, связанные с сильным ветром", – цитирует Черныша пресс-служба правительства.
Вид на Петропавловск-Камчатский и Кореякский вулкан - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Прокуратура взяла на контроль ситуацию с задержкой авиарейсов на Камчатке
Вчера, 09:20
По его словам, в случае необходимости будут задействованы резервные источники питания и приняты оперативные меры реагирования. "Обеспечение теплоснабжения и водоснабжения также остается в зоне особого внимания", – добавил Черныш.
Ранее Петропавловск-Камчатский, частично Елизовский округ и Вилючинск находились в зоне действия мощного циклона. По данным метеорологов, порывы ветра достигали 30 метров в секунду.
Побережье Камчатки - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
МЧС предупредило о затоплении прибрежных сел на северо-востоке Камчатки
Вчера, 08:58
 
ПроисшествияКамчатский крайКомандорские островаПетропавловск-Камчатский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала