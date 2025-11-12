Рейтинг@Mail.ru
В Музее Рублева представили икону XVI века
Культура
Культура
 
13:48 12.11.2025
В Музее Рублева представили икону XVI века
В Музее Рублева представили икону XVI века - РИА Новости, 12.11.2025
В Музее Рублева представили икону XVI века
Икона XVI века и древнерусские песнопения были представлены в среду на выставке "Введение во храм. Образ праздника в изобразительном и певческом искусстве
культура
москва
москва
москва
Культура, Москва
В Музее Рублева представили икону XVI века

В Музее Рублева в Москве представили икону XVI века и древнерусские песнопения

Фрагмент иконы "Введение во храм Пресвятой Богородицы" из собрания Музея им. Андрея Рублева
Фрагмент иконы Введение во храм Пресвятой Богородицы из собрания Музея им. Андрея Рублева - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© Фото : Центральный музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Икона XVI века и древнерусские песнопения были представлены в среду на выставке "Введение во храм. Образ праздника в изобразительном и певческом искусстве XVI-XIХ веков" в Центральном музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева в Москве, сообщила РИА Новости старший научный сотрудник музея, куратор выставки Лада Кондрашкова.
"Эта выставка, посвященная празднику Введения во храм (Пресвятой - ред.) Богородицы, продолжает серию проектов, где можно не только увидеть икону, но и услышать в хорошем исполнении песнопения знаменного распева, которые пели в Древней Руси. Представленная на выставке икона "Введение Богородицы во храм", предположительно, середины - второй половины XVI века, запечатлела момент из детства Девы Марии: родители приводят дочь в Иерусалимский храм, где ее встречает первосвященник", - рассказала Кондрашкова.
По ее словам, икона написана яркими красками с контрастной светотеневой моделировкой, делающей лики выразительными. Точно установить происхождение иконы пока не удалось.
Собеседница агентства добавила, что две вошедшие в экспозицию певческие рукописи представляют старообрядческую и синодальную ветви русской церковной музыки XVIII века. Кондрашкова уточнила, что песнопения, расшифрованные по этим рукописям, будут звучать на выставке в исполнении московского ансамбля старинной музыки Ex Libris под управлением Даниила Саяпина.
Выставка продлится до пятницы.
Введение во храм Пресвятой Богородицы - один из 12 главных церковных (двунадесятых) праздников. Православные верующие отмечают его 4 декабря (21 ноября по старому стилю). В основе праздника лежит церковное предание о введении Девы Марии в Иерусалимский храм для посвящения Богу.
Икона Распятие XV века на выставке в Новгородском музее-заповеднике
Новгородскому музею вернули икону, вывезенную в Германию в годы войны
12 июня 2024, 15:21
 
КультураМосква
 
 
