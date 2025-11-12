Рейтинг@Mail.ru
Мишустину рассказали, что кибератаки на Россию стали умнее - РИА Новости, 12.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:46 12.11.2025 (обновлено: 15:47 12.11.2025)
https://ria.ru/20251112/hakery-2054509988.html
Мишустину рассказали, что кибератаки на Россию стали умнее
Мишустину рассказали, что кибератаки на Россию стали умнее - РИА Новости, 12.11.2025
Мишустину рассказали, что кибератаки на Россию стали умнее
Всплеск кибератак на Россию себя уже исчерпал, но при этом хакеры стали действовать умнее, сообщил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину генеральный директор... РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T15:46:00+03:00
2025-11-12T15:47:00+03:00
россия
москва
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2053910155_0:0:3034:1707_1920x0_80_0_0_cad77378392abbe5634b560ebf97cd2b.jpg
https://ria.ru/20251014/nauka-2047983137.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2053910155_303:0:3034:2048_1920x0_80_0_0_ac68505163de31707714d5330e67a0c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, михаил мишустин
Россия, Москва, Михаил Мишустин
Мишустину рассказали, что кибератаки на Россию стали умнее

Глава Positive Technologies Баранов: кибератаки стали умнее

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА,12 ноя - РИА Новости. Всплеск кибератак на Россию себя уже исчерпал, но при этом хакеры стали действовать умнее, сообщил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину генеральный директор ПАО Positive Technologies Денис Баранов.
Глава правительства в среду посетил выставку форума информационных технологий "Цифровые решения" в Москве. На стенде ПАО Positive Technologies были представлены дашборды с данными о кибератаках в 2018-2025 годы: разрез по отраслям, мотивы атакующих, возможности импортозамещения. Также премьеру показали киберполигон - макет города с цифровым двойником инфраструктуры, имитирующей бизнес-процессы внутри организаций для проведения киберучений.
"С одной стороны, количество атак, конечно, растет, с другой стороны, именно ускорение этого - всплеск - уже исчерпало себя. При этом важно понимать, что на самом деле атаки стали умнее. Если раньше ломали какой-нибудь веб-сайт, писали плохое слово и на этом успокаивались… Сейчас хакеры стали делать умнее", - сказал Баранов Мишустину.
Хакерская атака - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Челябинские ученые предложили способ защиты от кибератак и сбоев
14 октября, 07:00
 
РоссияМоскваМихаил Мишустин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала