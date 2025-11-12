Мишустину рассказали, что кибератаки на Россию стали умнее

МОСКВА,12 ноя - РИА Новости. Всплеск кибератак на Россию себя уже исчерпал, но при этом хакеры стали действовать умнее, сообщил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину генеральный директор ПАО Positive Technologies Денис Баранов.
Глава правительства в среду посетил выставку форума информационных технологий "Цифровые решения" в Москве. На стенде ПАО Positive Technologies были представлены дашборды с данными о кибератаках в 2018-2025 годы: разрез по отраслям, мотивы атакующих, возможности импортозамещения. Также премьеру показали киберполигон - макет города с цифровым двойником инфраструктуры, имитирующей бизнес-процессы внутри организаций для проведения киберучений.
"С одной стороны, количество атак, конечно, растет, с другой стороны, именно ускорение этого - всплеск - уже исчерпало себя. При этом важно понимать, что на самом деле атаки стали умнее. Если раньше ломали какой-нибудь веб-сайт, писали плохое слово и на этом успокаивались… Сейчас хакеры стали делать умнее", - сказал Баранов Мишустину.
Челябинские ученые предложили способ защиты от кибератак и сбоев
14 октября, 07:00