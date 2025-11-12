Мишустину рассказали, что кибератаки на Россию стали умнее

МОСКВА,12 ноя - РИА Новости. Всплеск кибератак на Россию себя уже исчерпал, но при этом хакеры стали действовать умнее, сообщил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину генеральный директор ПАО Positive Technologies Денис Баранов.