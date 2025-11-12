Губернатор Подмосковья навестил пострадавшего в Красногорске мальчика

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил пострадавшего в Красногорске мальчика и пообещал оказать его семье всю необходимую помощь.

Губернатор рассказал, что состояние у мальчика тяжелое — операция шла шесть часов, из-за травмы медикам пришлось ампутировать ему часть пальцев. "Он держится молодцом", - написал губернатор.

"Хочу поблагодарить медиков за оперативность и профессионализм. Мы рядом с семьей — окажем всю необходимую помощь. Глеб, мы все желаем тебе скорейшего выздоровления и восстановления", - добавил Воробьев.