https://ria.ru/20251112/gubernator-2054443908.html
Губернатор Подмосковья навестил пострадавшего в Красногорске мальчика
Губернатор Подмосковья навестил пострадавшего в Красногорске мальчика - РИА Новости, 12.11.2025
Губернатор Подмосковья навестил пострадавшего в Красногорске мальчика
Губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил пострадавшего в Красногорске мальчика и пообещал оказать его семье всю необходимую помощь. РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T12:29:00+03:00
2025-11-12T12:29:00+03:00
2025-11-12T12:41:00+03:00
происшествия
красногорск
московская область (подмосковье)
россия
андрей воробьев
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0c/2054470084_0:0:1267:712_1920x0_80_0_0_c929e81486833bcb67ac0aeb081fc375.jpg
https://ria.ru/20251112/krasnogorsk-2054429631.html
https://ria.ru/20251112/ustrojstvo-2054402350.html
красногорск
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0c/2054470084_0:0:949:712_1920x0_80_0_0_eba26d83c72e3ac95a60ba68f85c2862.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, красногорск, московская область (подмосковье), россия, андрей воробьев, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Красногорск, Московская область (Подмосковье), Россия, Андрей Воробьев, Следственный комитет России (СК РФ)
Губернатор Подмосковья навестил пострадавшего в Красногорске мальчика
Воробьев навестил пострадавшего в Красногорске мальчика и пообещал семье помощь
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил пострадавшего в Красногорске мальчика и пообещал оказать его семье всю необходимую помощь.
Ранее СК РФ
сообщил РИА Новости, что пострадавший в Красногорске
ребенок поднял с земли неустановленное взрывное устройство, замаскированное под подарочную упаковку с купюрой 10 рублей. Возбуждено уголовное дело по факту совершения общеопасным способом покушения на убийство ребенка.
"Навестил 9-летнего Глеба, который пострадал на детской площадке в Красногорске. Сейчас он под присмотром врачей в Детском центре имени Л. М. Рошаля", - написал Воробьев
в своем Telegram-канале
.
Губернатор рассказал, что состояние у мальчика тяжелое — операция шла шесть часов, из-за травмы медикам пришлось ампутировать ему часть пальцев. "Он держится молодцом", - написал губернатор.
Воробьев сообщил, что возбуждено уголовное дело, расследование взяла под контроль прокуратура.
"Хочу поблагодарить медиков за оперативность и профессионализм. Мы рядом с семьей — окажем всю необходимую помощь. Глеб, мы все желаем тебе скорейшего выздоровления и восстановления", - добавил Воробьев.