Губернатор Подмосковья навестил пострадавшего в Красногорске мальчика
12:29 12.11.2025 (обновлено: 12:41 12.11.2025)
Губернатор Подмосковья навестил пострадавшего в Красногорске мальчика
Губернатор Подмосковья навестил пострадавшего в Красногорске мальчика - РИА Новости, 12.11.2025
Губернатор Подмосковья навестил пострадавшего в Красногорске мальчика
Губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил пострадавшего в Красногорске мальчика и пообещал оказать его семье всю необходимую помощь. РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T12:29:00+03:00
2025-11-12T12:41:00+03:00
происшествия
красногорск
московская область (подмосковье)
россия
андрей воробьев
следственный комитет россии (ск рф)
красногорск
московская область (подмосковье)
россия
происшествия, красногорск, московская область (подмосковье), россия, андрей воробьев, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Красногорск, Московская область (Подмосковье), Россия, Андрей Воробьев, Следственный комитет России (СК РФ)
Губернатор Подмосковья навестил пострадавшего в Красногорске мальчика

Воробьев навестил пострадавшего в Красногорске мальчика и пообещал семье помощь

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил пострадавшего в Красногорске мальчика и пообещал оказать его семье всю необходимую помощь.
Ранее СК РФ сообщил РИА Новости, что пострадавший в Красногорске ребенок поднял с земли неустановленное взрывное устройство, замаскированное под подарочную упаковку с купюрой 10 рублей. Возбуждено уголовное дело по факту совершения общеопасным способом покушения на убийство ребенка.
"Навестил 9-летнего Глеба, который пострадал на детской площадке в Красногорске. Сейчас он под присмотром врачей в Детском центре имени Л. М. Рошаля", - написал Воробьев в своем Telegram-канале.
Губернатор рассказал, что состояние у мальчика тяжелое — операция шла шесть часов, из-за травмы медикам пришлось ампутировать ему часть пальцев. "Он держится молодцом", - написал губернатор.
Воробьев сообщил, что возбуждено уголовное дело, расследование взяла под контроль прокуратура.
"Хочу поблагодарить медиков за оперативность и профессионализм. Мы рядом с семьей — окажем всю необходимую помощь. Глеб, мы все желаем тебе скорейшего выздоровления и восстановления", - добавил Воробьев.
ПроисшествияКрасногорскМосковская область (Подмосковье)РоссияАндрей ВоробьевСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
