Рейтинг@Mail.ru
Жители Химок получили более 2 тысяч знаков ГТО с начала года - РИА Новости, 12.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:11 12.11.2025
https://ria.ru/20251112/gto-2054595934.html
Жители Химок получили более 2 тысяч знаков ГТО с начала года
Жители Химок получили более 2 тысяч знаков ГТО с начала года - РИА Новости, 12.11.2025
Жители Химок получили более 2 тысяч знаков ГТО с начала года
Жители городского округа Химки получили 2190 знаков отличия по выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T19:11:00+03:00
2025-11-12T19:11:00+03:00
химки (городской округ в московской области)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0c/2054595632_0:68:1280:788_1920x0_80_0_0_6620261af2d7f6f39f1f03fd5c8a7c7b.jpg
https://ria.ru/20251111/vodoem-2054321973.html
https://ria.ru/20251112/sport-2054539314.html
химки (городской округ в московской области)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0c/2054595632_71:0:1211:855_1920x0_80_0_0_e2a053cdb945cab13ac870fedf1c1bc8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
химки (городской округ в московской области), россия
Химки (городской округ в Московской области), Россия
Жители Химок получили более 2 тысяч знаков ГТО с начала года

Жители подмосковных Химок получили 2190 знаков отличия ГТО за 2025 год

© Фото : пресс-служба администрации городского округа ХимкиЖители Химок получили более 2 тысяч знаков ГТО с начала года
Жители Химок получили более 2 тысяч знаков ГТО с начала года - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© Фото : пресс-служба администрации городского округа Химки
Жители Химок получили более 2 тысяч знаков ГТО с начала года
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Жители городского округа Химки получили 2190 знаков отличия по выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" c января 2025 года, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Отмечается, что 1650 из них имеют золотой уровень, 350 — серебряный и 190 — бронзовый.
Восемь пожарных водоемов обустроили в подмосковных Химках - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Восемь пожарных водоемов обустроили в подмосковных Химках
11 ноября, 19:42
"Когда видишь, как тысячи жителей, особенно молодежь, сознательно выбирают спорт и сдают нормативы ГТО — это вдохновляет. Химки доказали: здесь ценят здоровье и стремятся к высоким результатам. Такие достижения — фундамент здорового будущего нашего региона", — подчеркнул муниципальный депутат Евгений Иноземцев, его слова приводит пресс-служба.
Для присвоения знака отличия результат нужно показать не ниже указанного для этого знака. Например, если для получения золотого знака требуется шесть тестов, то все они должны быть сданы на золото: если хотя бы один из них пройден на бронзу, участник получит лишь бронзовый знак.
Сдать нормативы и побороться за знак может каждый желающий. В Химках центр тестирования "Готов к труду и обороне" находится в спортивном комплексе "Арена Химки".
В России существует ряд льгот для сдавших нормативы. Например, наличие знака отличия ГТО позволяет абитуриентам при поступлении в вуз получить дополнительные баллы. А с 1 января 2025 года обладатели знаков получили новые преимущества — возможность оформить налоговый вычет.
Новую спортивную зону обустроили в подмосковных Химках - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Новую спортивную зону обустроили в подмосковных Химках
Вчера, 16:55
 
Химки (городской округ в Московской области)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала