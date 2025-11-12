https://ria.ru/20251112/gto-2054595934.html
Жители Химок получили более 2 тысяч знаков ГТО с начала года
Жители Химок получили более 2 тысяч знаков ГТО с начала года
Жители городского округа Химки получили 2190 знаков отличия по выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" РИА Новости, 12.11.2025
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Жители городского округа Химки получили 2190 знаков отличия по выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" c января 2025 года, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Отмечается, что 1650 из них имеют золотой уровень, 350 — серебряный и 190 — бронзовый.
"Когда видишь, как тысячи жителей, особенно молодежь, сознательно выбирают спорт и сдают нормативы ГТО — это вдохновляет. Химки доказали: здесь ценят здоровье и стремятся к высоким результатам. Такие достижения — фундамент здорового будущего нашего региона", — подчеркнул муниципальный депутат Евгений Иноземцев, его слова приводит пресс-служба.
Для присвоения знака отличия результат нужно показать не ниже указанного для этого знака. Например, если для получения золотого знака требуется шесть тестов, то все они должны быть сданы на золото: если хотя бы один из них пройден на бронзу, участник получит лишь бронзовый знак.
Сдать нормативы и побороться за знак может каждый желающий. В Химках центр тестирования "Готов к труду и обороне" находится в спортивном комплексе "Арена Химки".
В России существует ряд льгот для сдавших нормативы. Например, наличие знака отличия ГТО позволяет абитуриентам при поступлении в вуз получить дополнительные баллы. А с 1 января 2025 года обладатели знаков получили новые преимущества — возможность оформить налоговый вычет.