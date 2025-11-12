Жители Химок получили более 2 тысяч знаков ГТО с начала года

Жители Химок получили более 2 тысяч знаков ГТО с начала года

© Фото : пресс-служба администрации городского округа Химки Жители Химок получили более 2 тысяч знаков ГТО с начала года

Жители Химок получили более 2 тысяч знаков ГТО с начала года

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Жители городского округа Химки получили 2190 знаков отличия по выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" c января 2025 года, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Отмечается, что 1650 из них имеют золотой уровень, 350 — серебряный и 190 — бронзовый.

"Когда видишь, как тысячи жителей, особенно молодежь, сознательно выбирают спорт и сдают нормативы ГТО — это вдохновляет. Химки доказали: здесь ценят здоровье и стремятся к высоким результатам. Такие достижения — фундамент здорового будущего нашего региона", — подчеркнул муниципальный депутат Евгений Иноземцев, его слова приводит пресс-служба.

Для присвоения знака отличия результат нужно показать не ниже указанного для этого знака. Например, если для получения золотого знака требуется шесть тестов, то все они должны быть сданы на золото: если хотя бы один из них пройден на бронзу, участник получит лишь бронзовый знак.

Сдать нормативы и побороться за знак может каждый желающий. В Химках центр тестирования "Готов к труду и обороне" находится в спортивном комплексе "Арена Химки".