Тела 19 турецких военных обнаружели после крушения самолета, заявил Эрдоган
Тела 19 турецких военных обнаружели после крушения самолета, заявил Эрдоган - РИА Новости, 12.11.2025
Тела 19 турецких военных обнаружели после крушения самолета, заявил Эрдоган
Тела 19 погибших турецких военных обнаружены после крушения военного самолета в Грузии, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
2025-11-12T15:12:00+03:00
2025-11-12T15:12:00+03:00
2025-11-12T15:12:00+03:00
в мире
турция
грузия
анкара (провинция)
реджеп тайип эрдоган
турция
грузия
анкара (провинция)
в мире, турция, грузия, анкара (провинция), реджеп тайип эрдоган
В мире, Турция, Грузия, Анкара (провинция), Реджеп Тайип Эрдоган
Тела 19 турецких военных обнаружели после крушения самолета, заявил Эрдоган
Эрдоган заявил об обнаружении тел 19 погибших при крушении военного самолета