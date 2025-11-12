Рейтинг@Mail.ru
Тела 19 турецких военных обнаружели после крушения самолета, заявил Эрдоган - РИА Новости, 12.11.2025
15:12 12.11.2025
Тела 19 турецких военных обнаружели после крушения самолета, заявил Эрдоган
Тела 19 погибших турецких военных обнаружены после крушения военного самолета в Грузии, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. РИА Новости, 12.11.2025
в мире
турция
грузия
анкара (провинция)
реджеп тайип эрдоган
турция
грузия
анкара (провинция)
в мире, турция, грузия, анкара (провинция), реджеп тайип эрдоган
В мире, Турция, Грузия, Анкара (провинция), Реджеп Тайип Эрдоган
© Getty Images / Anadolu/Davit KachkachishviliПоисково-спасательная операция на месте крушения турецкого военно-транспортного самолёта Lockheed C-130 Hercules в районе грузино-азербайджанской границы
Поисково-спасательная операция на месте крушения турецкого военно-транспортного самолёта Lockheed C-130 Hercules в районе грузино-азербайджанской границы - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© Getty Images / Anadolu/Davit Kachkachishvili
Поисково-спасательная операция на месте крушения турецкого военно-транспортного самолёта Lockheed C-130 Hercules в районе грузино-азербайджанской границы
АНКАРА, 12 ноя – РИА Новости. Тела 19 погибших турецких военных обнаружены после крушения военного самолета в Грузии, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Министерство обороны Турции во вторник сообщило, что военно-транспортный самолёт Lockheed C-130 Hercules разбился на территории Грузии, погибли 20 человек. Анкара координирует с Тбилиси поисково-спасательную операцию. Администрация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана заявила, что расследование причин крушения будет проводиться с особой тщательностью.
"Мы обнаружили тела 19 наших погибших военнослужащих, поиски последнего тела продолжаются", - сказал Эрдоган, выступая в среду в Анкаре.
Место крушения турецкого военно-транспортного самолёта Lockheed C-130 Hercules в районе грузино-азербайджанской границы - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Эрдоган сообщил об обнаружении черного ящика разбившегося военного самолета
Вчера, 15:01
 
