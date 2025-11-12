Рейтинг@Mail.ru
ПСБ профинансирует комплекс апартаментов в районе имени Путина в Грозном - РИА Новости, 12.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:48 12.11.2025
https://ria.ru/20251112/groznyy-2054564890.html
ПСБ профинансирует комплекс апартаментов в районе имени Путина в Грозном
ПСБ профинансирует комплекс апартаментов в районе имени Путина в Грозном - РИА Новости, 12.11.2025
ПСБ профинансирует комплекс апартаментов в районе имени Путина в Грозном
ПСБ профинансирует строительство комплекса апартаментов гостиничного типа в новом районе имени Владимира Путина в Грозном, сообщает банк. РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T17:48:00+03:00
2025-11-12T17:48:00+03:00
жилье
грозный
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1e/2045377423_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2d148e289449679eabe1785b5054e676.jpg
https://ria.ru/20251112/kitay-2054535917.html
грозный
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1e/2045377423_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ad026bf1d363878acd2d4f65cb1d8579.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
жилье, грозный, россия, владимир путин
Жилье, Грозный, Россия, Владимир Путин
ПСБ профинансирует комплекс апартаментов в районе имени Путина в Грозном

ПСБ профинансирует жилье в новом районе имени Владимира Путина в Грозном

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкНочной Грозный, вид на небоскребы и мечеть
Ночной Грозный, вид на небоскребы и мечеть - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Ночной Грозный, вид на небоскребы и мечеть. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. ПСБ профинансирует строительство комплекса апартаментов гостиничного типа в новом районе имени Владимира Путина в Грозном, сообщает банк.
Строительство комплекса Megapolis Family ведется при поддержке правительства Чеченской Республики в рамках регионального инвестиционного проекта. Застройщиком выступает ООО СЗ "Курорты Сочи". Ввод комплекса в эксплуатацию запланирован на I квартал 2027 года.
"ПСБ последовательно наращивает поддержку проектов в сфере девелопмента по всей России, которые формируют городскую среду и повышают качество жизни людей, и Megapolis Family – яркий пример нашей стратегии. Мы видим большой потенциал Грозного как растущего делового и культурного центра и считаем, что участие банка в строительстве этого комплекса – это вклад в социально-экономическое развитие региона", – приводится в сообщении комментарий старшего вице-президента ПСБ Сергея Добрина.
Как сообщалось, новый район занимает площадь в 300 гектаров и рассчитан на 150 тысяч жителей. Его первая линия включает более 330 тысяч квадратных метров жилья.
ПСБ провел бизнес-миссию в Китай для компаний из воссоединенных регионов - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
ПСБ провел бизнес-миссию в Китай для компаний из воссоединенных регионов
Вчера, 16:49
 
ЖильеГрозныйРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала