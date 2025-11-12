ПСБ профинансирует комплекс апартаментов в районе имени Путина в Грозном

Строительство комплекса Megapolis Family ведется при поддержке правительства Чеченской Республики в рамках регионального инвестиционного проекта. Застройщиком выступает ООО СЗ "Курорты Сочи". Ввод комплекса в эксплуатацию запланирован на I квартал 2027 года.

"ПСБ последовательно наращивает поддержку проектов в сфере девелопмента по всей России, которые формируют городскую среду и повышают качество жизни людей, и Megapolis Family – яркий пример нашей стратегии. Мы видим большой потенциал Грозного как растущего делового и культурного центра и считаем, что участие банка в строительстве этого комплекса – это вклад в социально-экономическое развитие региона", – приводится в сообщении комментарий старшего вице-президента ПСБ Сергея Добрина.