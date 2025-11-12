https://ria.ru/20251112/groznyy-2054564890.html
ПСБ профинансирует комплекс апартаментов в районе имени Путина в Грозном
ПСБ профинансирует комплекс апартаментов в районе имени Путина в Грозном - РИА Новости, 12.11.2025
ПСБ профинансирует комплекс апартаментов в районе имени Путина в Грозном
ПСБ профинансирует строительство комплекса апартаментов гостиничного типа в новом районе имени Владимира Путина в Грозном, сообщает банк. РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T17:48:00+03:00
2025-11-12T17:48:00+03:00
2025-11-12T17:48:00+03:00
жилье
грозный
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1e/2045377423_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2d148e289449679eabe1785b5054e676.jpg
https://ria.ru/20251112/kitay-2054535917.html
грозный
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1e/2045377423_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ad026bf1d363878acd2d4f65cb1d8579.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жилье, грозный, россия, владимир путин
Жилье, Грозный, Россия, Владимир Путин
ПСБ профинансирует комплекс апартаментов в районе имени Путина в Грозном
ПСБ профинансирует жилье в новом районе имени Владимира Путина в Грозном
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. ПСБ профинансирует строительство комплекса апартаментов гостиничного типа в новом районе имени Владимира Путина в Грозном, сообщает банк.
Строительство комплекса Megapolis Family ведется при поддержке правительства Чеченской Республики в рамках регионального инвестиционного проекта. Застройщиком выступает ООО СЗ "Курорты Сочи". Ввод комплекса в эксплуатацию запланирован на I квартал 2027 года.
"ПСБ последовательно наращивает поддержку проектов в сфере девелопмента по всей России, которые формируют городскую среду и повышают качество жизни людей, и Megapolis Family – яркий пример нашей стратегии. Мы видим большой потенциал Грозного как растущего делового и культурного центра и считаем, что участие банка в строительстве этого комплекса – это вклад в социально-экономическое развитие региона", – приводится в сообщении комментарий старшего вице-президента ПСБ Сергея Добрина.
Как сообщалось, новый район занимает площадь в 300 гектаров и рассчитан на 150 тысяч жителей. Его первая линия включает более 330 тысяч квадратных метров жилья.