ВС России отразили девять атак ВСУ из района Гришино в ДНР
ВС России отразили девять атак ВСУ из района Гришино в ДНР - РИА Новости, 12.11.2025
ВС России отразили девять атак ВСУ из района Гришино в ДНР
Российские бойцы отразили девять атак ВСУ из района Гришино в ДНР, пытавшихся деблокировать окруженную группировку украинских войск, сообщило Минобороны. РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T12:47:00+03:00
2025-11-12T12:47:00+03:00
2025-11-12T15:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
безопасность
россия
донецкая народная республика
россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России отразили девять атак ВСУ из района Гришино в ДНР
МО РФ: ВС России отразили девять атак ВСУ в районе Гришино в ДНР