ВС России отразили девять атак ВСУ из района Гришино в ДНР - РИА Новости, 12.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:47 12.11.2025 (обновлено: 15:29 12.11.2025)
ВС России отразили девять атак ВСУ из района Гришино в ДНР
Российские бойцы отразили девять атак ВСУ из района Гришино в ДНР, пытавшихся деблокировать окруженную группировку украинских войск, сообщило Минобороны. РИА Новости, 12.11.2025
Российские военные в зоне проведения спецоперации
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Российские бойцы отразили девять атак ВСУ из района Гришино в ДНР, пытавшихся деблокировать окруженную группировку украинских войск, сообщило Минобороны.
"Отражены девять атак 32-й механизированной бригады и 425-го штурмового полка "Скала" ВСУ из района населенного пункта Гришино Донецкой Народной Республики, в том числе на бронетехнике, с целью деблокирования окруженной группировки ВСУ", — говорится в сводке.
При этом противник потерял до 40 человек и 17 единиц техники.
Российские подразделения в последние несколько дней регулярно отражают атаки боевиков ВСУ, пытающихся вырваться из окружения в районе Гришино. Так, накануне удалось отразить семь попыток деблокировать окруженную группировку войск. Противник при этом потерял до 30 человек.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
ВС России отразили атаку Нацгвардии Украины в Харьковской области
