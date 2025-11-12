Рейтинг@Mail.ru
На Украине наказали легкоатлетку за переход под флаг России
14:50 12.11.2025
На Украине наказали легкоатлетку за переход под флаг России
На Украине наказали легкоатлетку за переход под флаг России
На Украине наказали легкоатлетку за переход под флаг России

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Совет Федерации легкой атлетики Украины (ФЛАУ) лишил представляющую Запорожскую область спортсменку Анну Гордиюк статуса члена организации из-за участия в соревнованиях на территории России и выступлений в стране после 2022 года.
"Совет ФЛАУ принял решение лишить Анну Гордиюк статуса члена Федерации легкой атлетики Украины. Основанием для этого стало то, что спортсменка после 2022 года участвовала в соревнованиях на территории России", - сообщается на сайте организации.
Гордиюк 20 лет. Она является чемпионкой Украины в беге на 60 метров среди юниоров. После начала СВО спортсменка сменила спортивное гражданство. В июне 2024 года она победила в беге на 100 метров на всероссийских соревнованиях среди спортсменов до 23 лет в Смоленске. 6 мая министр спорта РФ Михаил Дегтярев подписал приказ о присвоении Гордиюк звания "Мастер спорта России".
