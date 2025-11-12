Рейтинг@Mail.ru
Гилязова победила на чемпионате России по плаванию на короткой воде
18:22 12.11.2025 (обновлено: 18:23 12.11.2025)
Гилязова победила на чемпионате России по плаванию на короткой воде
Гилязова победила на чемпионате России по плаванию на короткой воде
РИА Новости Спорт
спорт, россия, казань, кирилл пригода, климент колесников, юлия ефимова, плавание
Спорт, Россия, Казань, Кирилл Пригода, Климент Колесников, Юлия Ефимова, Плавание
Гилязова победила на чемпионате России по плаванию на короткой воде

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Ралина Гилязова стала лучшей в плавании на 50 метров брассом на чемпионате России на короткой воде, который проходит в Казани.
Гилязова победила с юношеским рекордом России, показав результат 29,62 секунды. Она завоевала свою вторую золотую медаль в Казани. Серебро у двукратного серебряного призера Олимпиады в Рио-де-Жанейро Юлии Ефимовой (29,91), бронзовым призером стала чемпионка Европы на короткой воде Евгения Чикунова (29,98).
На 50 м брассом у мужчин победу одержал восьмикратный чемпион мира на короткой воде Кирилл Пригода (25,55), Второе место занял Олег Костин (25,76), третье - Данил Семьянинов (26,21).
У мужчин в плавании на 200 м на спине первенствовал серебряный и бронзовый призер Олимпиады в Токио Климент Колесников (1.48,95). Вторым стал Дмитрий Савенко (1.49,49), третьим - Лев Мажура (1.50,55).
У женщин на аналогичной дистанции победила Милана Степанова (2.04,28), следом расположились Рената Гайнуллина (2.06,18) и Дарья Зарубенкова (2.06,24).
Чемпионат России по плаванию на короткой воде завершится в среду.
Клепикова взяла золото чемпионата России на короткой воде
11 ноября, 18:11
 
Спорт Россия Казань Кирилл Пригода Климент Колесников Юлия Ефимова Плавание
 
