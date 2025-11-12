Гилязова победила на чемпионате России по плаванию на короткой воде

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Ралина Гилязова стала лучшей в плавании на 50 метров брассом на чемпионате России на короткой воде, который проходит в Казани.
Гилязова победила с юношеским рекордом России, показав результат 29,62 секунды. Она завоевала свою вторую золотую медаль в Казани. Серебро у двукратного серебряного призера Олимпиады в Рио-де-Жанейро Юлии Ефимовой (29,91), бронзовым призером стала чемпионка Европы на короткой воде Евгения Чикунова (29,98).
На 50 м брассом у мужчин победу одержал восьмикратный чемпион мира на короткой воде Кирилл Пригода (25,55), Второе место занял Олег Костин (25,76), третье - Данил Семьянинов (26,21).
У мужчин в плавании на 200 м на спине первенствовал серебряный и бронзовый призер Олимпиады в Токио Климент Колесников (1.48,95). Вторым стал Дмитрий Савенко (1.49,49), третьим - Лев Мажура (1.50,55).
У женщин на аналогичной дистанции победила Милана Степанова (2.04,28), следом расположились Рената Гайнуллина (2.06,18) и Дарья Зарубенкова (2.06,24).
Чемпионат России по плаванию на короткой воде завершится в среду.
