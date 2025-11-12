Гершкович рассказал, кто сможет вернуть прежний "Спартак"

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Только российский тренер сможет наладить ситуацию в московском "Спартаке", сказал РИА Новости председатель правления Объединения отечественных тренеров по футболу, член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Михаил Гершкович.
"Спартак" во вторник объявил о расторжении контракта с сербским специалистом Деяном Станковичем по соглашению сторон. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Вадим Романов.
«
"Последним российским тренером "Спартака" был (Дмитрий) Аленичев. За последние лет десять руководство назначает только иностранцев. Чего они добились? Ничего, никаких результатов. Плюс ко всему, идет тормоз развития тренерских кадров "Спартака". Каждый приезжает и привозит с собой пять-шесть человек. Со Станковичем вот они все сейчас вылетали на поле. Это не "Спартак". Нужно вернуть болельщикам тот "Спартак", который все любят и знают. Думаю, только российский специалист может там наладить ситуацию. Конечно, у него должен быть опыт. Лучше, чтобы он был победный", - сказал Гершкович.
Собеседник агентства отметил, что в руководстве "Спартака" работают не футбольные люди.
«
"Советовать сложно, потому что у руля "Спартака" нет профессионалов, это люди не футбольные. Никто из руководства клуба не связан с футболом. А желательно, чтобы люди, управляющие таким клубом, воспитывались в футболе. И тогда будут приниматься более адекватные решения, соответствующие задачам и помыслам, которых ждут болельщики", - добавил Гершкович.
