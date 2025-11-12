В Германии пообещали сделать выводы по коррупционному скандалу на Украине

БЕРЛИН, 12 ноя - РИА Новости. Правительство ФРГ внимательно следит за ситуацией с коррупционным скандалом на Украине и при необходимости сделает выводы, сообщил официальный представитель немецкого правительства Штефан Корнелиус
"Правительство ФРГ будет сейчас очень внимательно следить за развитием событий. Мы находимся в тесном контакте с Владимиром Зеленским по этому вопросу, в том числе и в эти дни. И мы будем следить за развитием событий в этом конкретном случае. При необходимости из этого также должны быть сделаны выводы", - заявил Корнелиус журналистам.
При этом он заверил, что "на данный момент" у властей Германии есть "уверенность в украинском правительстве, в том, что оно занимается прояснением ситуации, и в антикоррупционном ведомстве, что оно раскроет это дело".
НАБУ сообщило в понедельник, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики. В своем Telegram-канале ведомство опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе специальной операции в сфере энергетики. В свою очередь, депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у бывшего министра энергетики страны и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Тимуру Миндичу. Железняк сообщал, что Миндича перед обысками поспешно вывезли с Украины. Позже НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, на которых записан разговор Миндича, представителя "Энергоатома" Дмитрия Басова и советника экс-министра энергетики Галущенко Игоря Миронюка.
Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Запад всё лучше начинает осознавать, что деньги, выделяемые Украине, разворовываются киевским режимом.