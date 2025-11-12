В Германии владельца магазина обвинили в разжигании межнациональной розни

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Прокуратура Фленсбурга предъявила обвинение в разжигании межнациональной розни владельцу магазина, который, выступая в поддержку Палестины, разместил на витрине антисемитское объявление, сообщает телерадиокомпания Прокуратура Фленсбурга предъявила обвинение в разжигании межнациональной розни владельцу магазина, который, выступая в поддержку Палестины, разместил на витрине антисемитское объявление, сообщает телерадиокомпания NDR со ссылкой на представителя прокуратуры.

В сентябре владелец магазина в Фленсбурге, что в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн на севере ФРГ , разместил у входа в принадлежащую ему торговую точку объявление с фразой: "Евреям сюда вход воспрещен". Одновременно он вывесил у магазина большой палестинский флаг. Объявление провисело четыре часа, после чего на место прибыли полицейские. Мужчина впоследствии заявил, что допустил таким образом частное высказывание, вызванное его разочарованием событиями в секторе Газа.

Инцидент вызвал возмущение в ФРГ и был вынесен на обсуждение в ландтаге земли Шлезвиг-Гольштейн.

"Расследование завершено, прокуратура предъявила обвинение по подозрению в разжигании межнациональной розни", - говорится в материале NDR.

Как сообщил NDR старший прокурор Фленсбурга Торкильд Петерсен-Трё, в прокуратуру поступило в общей сложности 20 заявлений в отношении владельца магазина, в том числе от евреев со всей территории Германии. Среди них оказалось даже одно заявление из израильского парламента, рассказал прокурор.

Прокуратура также проанализировала последствия инцидента в социальных сетях. По словам Петерсен-Трё, помимо разжигания розни, речь идет также об обвинении владельца магазина в нарушении общественного порядка.

Во время допроса владелец магазина пытался оправдать запрет на вход тем, что "все известные ему евреи не были против войны в секторе Газа". При этом он утверждал, что не является антисемитом, на что также указал в своем объявлении.

Однако, по словам прокурора, в этом деле сыграли роль параллели с немецким нацистским прошлым. "Именно такие призывы к бойкоту в конечном итоге и привели к преследованию евреев", - заявил он NDR.

Сообщается, что владельцу магазина в случае передачи дела в суд грозит лишение свободы, так как штраф за подобные деяния предусмотрен в немецком уголовном законодательстве только в исключительных случаях.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германия переживает вторую волну антисемитизма и гражданам следует проявить солидарность с еврейской общиной.