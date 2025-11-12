Рейтинг@Mail.ru
В Германии владельца магазина обвинили в разжигании межнациональной розни
20:03 12.11.2025
В Германии владельца магазина обвинили в разжигании межнациональной розни
В Германии владельца магазина обвинили в разжигании межнациональной розни
Прокуратура Фленсбурга предъявила обвинение в разжигании межнациональной розни владельцу магазина, который, выступая в поддержку Палестины, разместил на витрине РИА Новости, 12.11.2025
в мире
германия
шлезвиг-гольштейн
фридрих мерц
германия
шлезвиг-гольштейн
в мире, германия, шлезвиг-гольштейн, фридрих мерц
В мире, Германия, Шлезвиг-Гольштейн, Фридрих Мерц
В Германии владельца магазина обвинили в разжигании межнациональной розни

В ФРГ владельцу магазина предъявили обвинение из-за антисемитского объявления

Сотрудники полиции в Германии
Сотрудники полиции в Германии - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© РИА Новости / Захари Шойрер
Перейти в медиабанк
Сотрудники полиции в Германии. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Прокуратура Фленсбурга предъявила обвинение в разжигании межнациональной розни владельцу магазина, который, выступая в поддержку Палестины, разместил на витрине антисемитское объявление, сообщает телерадиокомпания NDR со ссылкой на представителя прокуратуры.
В сентябре владелец магазина в Фленсбурге, что в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн на севере ФРГ, разместил у входа в принадлежащую ему торговую точку объявление с фразой: "Евреям сюда вход воспрещен". Одновременно он вывесил у магазина большой палестинский флаг. Объявление провисело четыре часа, после чего на место прибыли полицейские. Мужчина впоследствии заявил, что допустил таким образом частное высказывание, вызванное его разочарованием событиями в секторе Газа.
Инцидент вызвал возмущение в ФРГ и был вынесен на обсуждение в ландтаге земли Шлезвиг-Гольштейн.
"Расследование завершено, прокуратура предъявила обвинение по подозрению в разжигании межнациональной розни", - говорится в материале NDR.
Как сообщил NDR старший прокурор Фленсбурга Торкильд Петерсен-Трё, в прокуратуру поступило в общей сложности 20 заявлений в отношении владельца магазина, в том числе от евреев со всей территории Германии. Среди них оказалось даже одно заявление из израильского парламента, рассказал прокурор.
Прокуратура также проанализировала последствия инцидента в социальных сетях. По словам Петерсен-Трё, помимо разжигания розни, речь идет также об обвинении владельца магазина в нарушении общественного порядка.
Во время допроса владелец магазина пытался оправдать запрет на вход тем, что "все известные ему евреи не были против войны в секторе Газа". При этом он утверждал, что не является антисемитом, на что также указал в своем объявлении.
Однако, по словам прокурора, в этом деле сыграли роль параллели с немецким нацистским прошлым. "Именно такие призывы к бойкоту в конечном итоге и привели к преследованию евреев", - заявил он NDR.
Сообщается, что владельцу магазина в случае передачи дела в суд грозит лишение свободы, так как штраф за подобные деяния предусмотрен в немецком уголовном законодательстве только в исключительных случаях.
Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германия переживает вторую волну антисемитизма и гражданам следует проявить солидарность с еврейской общиной.
Согласно опубликованному летом ежегодному докладу Федеральной ассоциации отделов регистрации и обзора информации по антисемитизму (RIAS), количество антисемитских инцидентов в Германии выросло на почти 77% до 8627 случаев за 2024 год. Так, в пересчёте на день в 2024 году происходило почти 24 антисемитских инцидента в сутки по сравнению с 13 случаями в сутки в 2023 году.
В миреГерманияШлезвиг-ГольштейнФридрих Мерц
 
 
