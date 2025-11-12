Рейтинг@Mail.ru
"Геоскан": победители "Профессионалов" могут работать у партнеров движения
Профессионалы. Сделано в России
Профессионалы. Сделано в России
 
13:50 12.11.2025
"Геоскан": победители "Профессионалов" могут работать у партнеров движения
"Геоскан": победители "Профессионалов" могут работать у партнеров движения
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Компании, выступающие предприятиями-партнерами Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству...
профессионалы. сделано в россии
чемпионат «профессионалы»
2025
чемпионат «профессионалы»
"Геоскан": победители "Профессионалов" могут работать у партнеров движения

"Геоскан": победители чемпионата "Профессионалы" могут стажироваться у партнеров

"Геоскан": победители "Профессионалов" могут работать у партнеров движения
Фото предоставлено пресс-службой Института развития профессионального образования
"Геоскан": победители "Профессионалов" могут работать у партнеров движения
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Компании, выступающие предприятиями-партнерами Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству "Профессионалы", предоставляют победителям и призерам стажировки и предлагают трудоустройство, сообщил руководитель отдела образовательных услуг компании "Геоскан Москва" Никита Попов.
"По итогам чемпионатов часть конкурсантов уже работает в компании, что подтверждает практическую ценность таких мероприятий. Мы видим в таких соревнованиях ключевой инструмент подготовки квалифицированных специалистов и сотрудничества с колледжами. В 2026 году “Геоскан” планирует расширять взаимодействие со Всероссийским чемпионатным движением. Будем увеличивать число партнерских компетенций, оказывать методическую и технологическую поддержку учебным заведениям", – прокомментировал Попов, его слова приводит пресс-служба.
Финал Профессионалов - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Будущие судоводители будут соревноваться на финале "Профессионалов"
31 октября, 17:34
31 октября, 17:34
Он отметил также, что компания развивает партнерство – в 2025 году она выступила партнером в нескольких компетенциях финала Чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы". Представители компании участвуют в разработке конкурсных заданий, обучении экспертов и технологическом обеспечении площадок. На финале в Санкт-Петербурге, который пройдет с 29 ноября по 4 декабря, "Геоскан" выступает партнером по компетенции "Геопространственная цифровая инженерия".
Чемпионат "Профессионалы" проводится в рамках Всероссийского чемпионатного движения по наиболее востребованным экономикой компетенциям.
Финал в 2025 году проходит в трех городах: Нижнем Новгороде, Калуге и Санкт-Петербурге. Компетенции финала в Санкт-Петербурге представлены сферами образования, медицины, сервиса, производства и инженерных технологий.
Победители и призеры финала, а также их наставники, получат премии от 100 до 300 тысяч рублей в зависимости от занятого места.
Чемпионат "Профессионалы" организован Минпросвещения России в рамках федерального проекта "Профессионалитет" нацпроекта "Молодежь и дети". Федеральный оператор – Институт развития профессионального образования.
Мастерство в Летающей робототехнике покажут на финале Профессионалов - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Мастерство в "Летающей робототехнике" покажут на финале "Профессионалов"
31 октября, 17:45
31 октября, 17:45
 
Профессионалы. Сделано в России
Чемпионат «Профессионалы»
 
 
