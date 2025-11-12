Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил о планах "Газпрома" расширить газоснабжение Казахстана
16:44 12.11.2025
Путин заявил о планах "Газпрома" расширить газоснабжение Казахстана
"Газпром" рассматривает возможности для расширения газоснабжения Казахстана, в том числе на севере и востоке страны, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T16:44:00+03:00
2025-11-12T16:44:00+03:00
казахстан, россия, владимир путин, газпром
Казахстан, Россия, Владимир Путин, Газпром
Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев во время обращения в режиме видеоконференции к участникам пленарного заседания XXI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана
Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев во время обращения в режиме видеоконференции к участникам пленарного заседания XXI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. "Газпром" рассматривает возможности для расширения газоснабжения Казахстана, в том числе на севере и востоке страны, заявил президент России Владимир Путин.
"Газпром" многие годы бесперебойно поставляет газ казахстанским потребителям, а сейчас рассматриваются возможности для расширения газоснабжения Казахстана, в том числе на севере и востоке страны", - сказал Путин в ходе заявления по итогам российско-казахстанских переговоров.
Флаги России и Казахстана - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Россия и Казахстан обменялись нотами об учреждении генконсульства в Актау
Вчера, 16:43
 
КазахстанРоссияВладимир ПутинГазпром
 
 
