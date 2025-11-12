Рейтинг@Mail.ru
Около 500 семей Ямала за три года газифицировали свои дома
Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
16:20 12.11.2025
Около 500 семей Ямала за три года газифицировали свои дома
Около 500 семей Ямала за три года газифицировали свои дома - РИА Новости, 12.11.2025
Около 500 семей Ямала за три года газифицировали свои дома
Около 500 семей Ямало-Ненецкого автономного округа за последние три года подключили газ к своим домам благодаря расширению газовой инфраструктуры в регионе,... РИА Новости, 12.11.2025
ямало-ненецкий автономный округ
ямал
дмитрий артюхов
новый уренгой
надым
ямал
новый уренгой
надым
ямал, дмитрий артюхов, новый уренгой, надым
Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямал, Дмитрий Артюхов, Новый Уренгой, Надым
Около 500 семей Ямала за три года газифицировали свои дома

Около 500 семей Ямала за три года подключили газ к своим домам

САЛЕХАРД, 12 ноя – РИА Новости. Около 500 семей Ямало-Ненецкого автономного округа за последние три года подключили газ к своим домам благодаря расширению газовой инфраструктуры в регионе, сообщает правительство региона.
В этом году, по данным пресс-службы правительства, техническую возможность подключения получили дома садоводческих некоммерческих товариществ в Муравленко, Надыме и Новом Уренгое. В планах – газифицировать ещё более 300 дачников, проживающих в указанных населенных пунктах, а также два микрорайона в Ноябрьске. Всего за три года к газу подключились порядка 500 семей благодаря подведению трубы к более 1000 участкам.
"С этого года прокладка газовых сетей до участков осуществляется бесплатно. Чтобы сократить затраты жителей округа на подключение дома к газу, с 2023 года по поручению губернатора Ямала Дмитрия Артюхова увеличена социальная выплата по догазификации до 250-300 тысяч рублей, в зависимости от льготной категории – всего их 17", - говорится в сообщении.
Воспользоваться компенсацией могут многодетные и малоимущие семьи, ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны и боевых действий, включая участников специальной военной операции. Меры поддержки доступны для владельцев домов блокированной застройки, индивидуальных жилых строений и для жителей садовых и дачных товариществ. На сегодняшний день социальной выплатой воспользовались более 380 человек, уточняют в правительстве округа.
Уточняется, что одним из условий участия в программе является газификация населенного пункта. На территории Ямала таких населенных пунктов 25 – восемь городов и 17 сел и поселков.
Губернатор Ямала проверил строительство и реновацию объектов Нового Уренгоя
22 октября, 18:02
 
Ямало-Ненецкий автономный округЯмалДмитрий АртюховНовый УренгойНадым
 
 
