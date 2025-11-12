https://ria.ru/20251112/g7-2054520565.html
G7 все больше беспокоится о "смягчении непредсказуемости" США, сообщили СМИ
G7 все больше беспокоится о "смягчении непредсказуемости" США, сообщили СМИ - РИА Новости, 12.11.2025
G7 все больше беспокоится о "смягчении непредсказуемости" США, сообщили СМИ
Западные дипломаты и чиновники считают, что G7 всё больше беспокоится о "смягчении непредсказуемости" США, а не занимается глобальными делами, пишет украинское... РИА Новости, 12.11.2025
в мире
сша
g7
евросоюз
G7 все больше беспокоится о "смягчении непредсказуемости" США, сообщили СМИ
G7 больше беспокоится о смягчении непредсказуемости США, а не о мировых делах