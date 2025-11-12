Рейтинг@Mail.ru
G7 все больше беспокоится о "смягчении непредсказуемости" США, сообщили СМИ
16:14 12.11.2025
G7 все больше беспокоится о "смягчении непредсказуемости" США, сообщили СМИ
G7 все больше беспокоится о "смягчении непредсказуемости" США, сообщили СМИ

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Западные дипломаты и чиновники считают, что G7 всё больше беспокоится о "смягчении непредсказуемости" США, а не занимается глобальными делами, пишет украинское издание Kyiv Post.
"Западные дипломаты в частном порядке заявляют, что деятельность G7 всё больше определяется сглаживанием непредсказуемости США, а не формированием коллективной глобальной стратегии", - говорится в публикации.
Как отмечает один неназванный чиновник из ЕС, блоку хотелось бы, чтобы Соединенные Штаты определяли политику стран "семерки" в отношении украинского кризиса. Однако лидерские позиции требуют предсказуемости, которой, по мнению должностного лица, у США якобы нет.
Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Североатлантический альянс переживает период нестабильности из-за непредсказуемости президента США Дональда Трампа.
Йоханнесбург - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
В ЮАР отреагировали на слова Трампа о позоре саммита G20
8 ноября, 14:32
 
