Акинфеев ответил на вопрос о работе тренером - РИА Новости Спорт, 12.11.2025
Футбол
 
16:21 12.11.2025 (обновлено: 16:41 12.11.2025)
Акинфеев ответил на вопрос о работе тренером
Акинфеев ответил на вопрос о работе тренером
спорт, игорь акинфеев, пфк цска
Футбол, Спорт, Игорь Акинфеев, ПФК ЦСКА
Акинфеев ответил на вопрос о работе тренером

Акинфеев заявил, что пока не хочет становиться тренером

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Вратарь футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев заявил журналистам, что пока не хочет становиться тренером, но заявил, что в будущем готов быть полезным армейскому клубу.
В среду в Москве прошла пресс-конференция Акинфеева, посвященная презентации книги "Игорь Акинфеев. Автобиография самого преданного футболиста в истории мирового футбола".
"Я не заканчиваю профессиональную карьеру. Я игрок ЦСКА. Что будет в дальнейшем, все узнают через полгода. Тренером пока быть не хочу. Пока! Если я буду нужен клубу - пожалуйста. Есть разные обстоятельства. Чего греха таить, наверное, если в какой-то момент я понадоблюсь, я всегда рядом", - ответил Акинфеев на вопрос, рассматривал ли себя в качестве тренера ЦСКА.
"Никогда в жизни не считал себя супервеликим или суперталантом. Человек делает себя сам, выбирает свою дорогу. Главное - с нее не сбиться. Не надо думать о славе, величии, деньгах. Не надо строить идолов", - добавил вратарь.
Игорь Акинфеев - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
Акинфеев заявил, что находится в самом расцвете сил
4 марта, 08:34
 
ФутболСпортИгорь АкинфеевПФК ЦСКА
 
