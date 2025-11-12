https://ria.ru/20251112/futbol-2054522382.html
Акинфеев ответил на вопрос о работе тренером
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Вратарь футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев заявил журналистам, что пока не хочет становиться тренером, но заявил, что в будущем готов быть полезным армейскому клубу.
В среду в Москве
прошла пресс-конференция Акинфеева, посвященная презентации книги "Игорь Акинфеев. Автобиография самого преданного футболиста в истории мирового футбола".
"Я не заканчиваю профессиональную карьеру. Я игрок ЦСКА. Что будет в дальнейшем, все узнают через полгода. Тренером пока быть не хочу. Пока! Если я буду нужен клубу - пожалуйста. Есть разные обстоятельства. Чего греха таить, наверное, если в какой-то момент я понадоблюсь, я всегда рядом", - ответил Акинфеев на вопрос, рассматривал ли себя в качестве тренера ЦСКА.
"Никогда в жизни не считал себя супервеликим или суперталантом. Человек делает себя сам, выбирает свою дорогу. Главное - с нее не сбиться. Не надо думать о славе, величии, деньгах. Не надо строить идолов", - добавил вратарь.