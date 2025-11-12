Акинфеев ответил на вопрос о работе тренером

«

"Я не заканчиваю профессиональную карьеру. Я игрок ЦСКА. Что будет в дальнейшем, все узнают через полгода. Тренером пока быть не хочу. Пока! Если я буду нужен клубу - пожалуйста. Есть разные обстоятельства. Чего греха таить, наверное, если в какой-то момент я понадоблюсь, я всегда рядом", - ответил Акинфеев на вопрос, рассматривал ли себя в качестве тренера ЦСКА.