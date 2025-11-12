Гершкович: совмещение плохо сказывается на Карпине, сборной и "Динамо"

«

"Карпин сам по себе - очень уверенный и опытный тренер. Но совмещать невозможно. Это и плохо для сборной, и еще хуже для "Динамо". Но самое главное - это плохо для самого Валерия. Это и моральная ответственность, и постоянное переключение. Сейчас "Динамо" не в очень хорошем состоянии. Опыт и мастерство тренера Карпина могли бы в этот период повлиять на улучшение качества работы в команде, исправить ошибки. А он уезжает в сборную. В этом вся проблема. Надо определиться, где работать", - сказал Гершкович.