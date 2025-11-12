Гершкович: совмещение плохо сказывается на Карпине, сборной и "Динамо"

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Совмещение постов главного тренера национальной команды и футбольного клуба "Динамо" плохо сказывается и на сборной, и на клубе, и на самом Валерии Карпине, заявил РИА Новости председатель правления Объединения отечественных тренеров по футболу, член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Михаил Гершкович.
Карпин был назначен главным тренером сборной России 23 июля 2021 года. 13 июня 2025 года он, с разрешения Российского футбольного союза (РФС), занял пост и главного тренера московского "Динамо".
"Карпин сам по себе - очень уверенный и опытный тренер. Но совмещать невозможно. Это и плохо для сборной, и еще хуже для "Динамо". Но самое главное - это плохо для самого Валерия. Это и моральная ответственность, и постоянное переключение. Сейчас "Динамо" не в очень хорошем состоянии. Опыт и мастерство тренера Карпина могли бы в этот период повлиять на улучшение качества работы в команде, исправить ошибки. А он уезжает в сборную. В этом вся проблема. Надо определиться, где работать", - сказал Гершкович.
По итогам 15 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) "Динамо" занимает десятое место в турнирной таблице.