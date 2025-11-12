Рейтинг@Mail.ru
Молодежная сборная России по футболу обыграла команду Ирана
Футбол
 
14:04 12.11.2025
Молодежная сборная России по футболу обыграла команду Ирана
Молодежная сборная России по футболу обыграла команду Ирана - РИА Новости Спорт, 12.11.2025
Молодежная сборная России по футболу обыграла команду Ирана
Молодежная сборная России (игроки не старше 21 года) обыграла команду Ирана среди игроков не старше 23 лет в первом матче международного турнира в Киргизии. РИА Новости Спорт, 12.11.2025
футбол
спорт
даниил моторин
даниил шанталий
никита салтыков
спорт, даниил моторин, даниил шанталий, никита салтыков
Футбол, Спорт, Даниил Моторин, Даниил Шанталий, Никита Салтыков
Молодежная сборная России по футболу обыграла команду Ирана

Молодежная сборная России по футболу обыграла иранцев на турнире в Киргизии

Игрок Никита Салтыков
Игрок Никита Салтыков
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Игрок Никита Салтыков. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Молодежная сборная России (игроки не старше 21 года) обыграла команду Ирана среди игроков не старше 23 лет в первом матче международного турнира в Киргизии.
Встреча в Манасе завершилась со счетом 2:0, голы забили Даниил Моторин (34-я минута) и Даниил Шанталий (76). На шестой добавленной ко второму тайму минуте полузащитник российской сборной Никита Салтыков не реализовал пенальти.
Также в турнире принимают участие сборные U-23 Киргизии и Бахрейна. 15 ноября команда Ивана Шабарова встретится со сборной Бахрейна, 18 ноября - с хозяевами турнира.
Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в феврале 2022 года отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине. Осенью 2023 года организации уточнили, что санкции не будут сняты до завершения СВО.
На матч между сборными России и Перу реализовали более 40 тысяч билетов
На матч между сборными России и Перу реализовали более 40 тысяч билетов
12 ноября, 10:05
 
