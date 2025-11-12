https://ria.ru/20251112/futbol-2054471994.html
Молодежная сборная России по футболу обыграла команду Ирана
Молодежная сборная России (игроки не старше 21 года) обыграла команду Ирана среди игроков не старше 23 лет в первом матче международного турнира в Киргизии. РИА Новости Спорт, 12.11.2025
