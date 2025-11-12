Рейтинг@Mail.ru
Агент Тикнизяна заявил об интересе к футболисту от клубов из топ-5 лиг
Футбол
Футбол
 
11:10 12.11.2025
Агент Тикнизяна заявил об интересе к футболисту от клубов из топ-5 лиг
Агент Тикнизяна заявил об интересе к футболисту от клубов из топ-5 лиг
Агент Тикнизяна заявил об интересе к футболисту от клубов из топ-5 лиг
Бывший футболист московских ЦСКА и "Локомотива" Наир Тикнизян находится в сфере интересов клубов из пятерки ведущих европейских чемпионатов, заявил РИА Новости... РИА Новости Спорт, 12.11.2025
футбол
спорт
наир тикнизян
црвена звезда
порту
локомотив (москва)
Агент Тикнизяна заявил об интересе к футболисту от клубов из топ-5 лиг

Агент Клюев заявил об интересе к футболисту Тикнизяну от клубов из топ-5 лиг

© Фото : Соцсети футбольного клуба "Црвена Звезда"Наир Тикнизян
Наир Тикнизян - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© Фото : Соцсети футбольного клуба "Црвена Звезда"
Наир Тикнизян. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноя - РИА Новости, Андрей Михайлов. Бывший футболист московских ЦСКА и "Локомотива" Наир Тикнизян находится в сфере интересов клубов из пятерки ведущих европейских чемпионатов, заявил РИА Новости агент игрока белградской "Црвены Звезды" Александр Клюев.
В начале ноября журналист Экрем Конур в соцсети Х сообщил о том, что Тикнизян попал в сферу интересов португальских "Порту" и "Бенфики". По информации источника, оба клуба активно следят за 26-летним защитником сборной Армении. Отмечалось, что скауты обоих клубов 23 октября присутствовали на матче Лиги Европы против "Браги" (0:2).
"Интерес есть, за Наиром следят. "Бенфики" в этом списке нет. "Порту"? Это без комментариев. За ним наблюдают в топ-5 европейских чемпионатов", - сказал Клюев.
"Сейчас Наир сосредоточен на матчах "Црвены Звезды" в чемпионате Сербии и Лиге Европы, а также ноябрьских играх за сборную. Планы сделать новый шаг в карьере по итогам сезона есть всегда", - добавил собеседник агентства.
Тикнизян перешел в "Црвену Звезду" из "Локомотива" 1 июля, подписав трехлетний контракт. В конце сентября он стал гражданином Сербии. В сезоне-2025/26 Тикнизян принял участие в 18 матчах в различных турнирах, отдав одну голевую передачу.
Наир Тикнизян - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
Тикнизян получил паспорт Сербии по инициативе "Црвены Звезды", заявил агент
19 октября, 11:09
 
ФутболСпортНаир ТикнизянЦрвена ЗвездаПортуЛокомотив (Москва)
 
