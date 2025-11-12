Агент Тикнизяна заявил об интересе к футболисту от клубов из топ-5 лиг

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноя - РИА Новости, Андрей Михайлов. Бывший футболист московских ЦСКА и "Локомотива" Наир Тикнизян находится в сфере интересов клубов из пятерки ведущих европейских чемпионатов, заявил РИА Новости агент игрока белградской "Црвены Звезды" Александр Клюев.
В начале ноября журналист Экрем Конур в соцсети Х сообщил о том, что Тикнизян попал в сферу интересов португальских "Порту" и "Бенфики". По информации источника, оба клуба активно следят за 26-летним защитником сборной Армении. Отмечалось, что скауты обоих клубов 23 октября присутствовали на матче Лиги Европы против "Браги" (0:2).
"Интерес есть, за Наиром следят. "Бенфики" в этом списке нет. "Порту"? Это без комментариев. За ним наблюдают в топ-5 европейских чемпионатов", - сказал Клюев.
"Сейчас Наир сосредоточен на матчах "Црвены Звезды" в чемпионате Сербии и Лиге Европы, а также ноябрьских играх за сборную. Планы сделать новый шаг в карьере по итогам сезона есть всегда", - добавил собеседник агентства.
Тикнизян перешел в "Црвену Звезду" из "Локомотива" 1 июля, подписав трехлетний контракт. В конце сентября он стал гражданином Сербии. В сезоне-2025/26 Тикнизян принял участие в 18 матчах в различных турнирах, отдав одну голевую передачу.