Рейтинг@Mail.ru
У бывшего футболиста "Челси" Оскара обнаружили проблемы с сердцем - РИА Новости Спорт, 12.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
01:33 12.11.2025 (обновлено: 01:36 12.11.2025)
https://ria.ru/20251112/futbol-2054359951.html
У бывшего футболиста "Челси" Оскара обнаружили проблемы с сердцем
У бывшего футболиста "Челси" Оскара обнаружили проблемы с сердцем - РИА Новости Спорт, 12.11.2025
У бывшего футболиста "Челси" Оскара обнаружили проблемы с сердцем
Бывшего футболиста лондонского "Челси" Оскара, ныне выступающего за бразильский "Сан-Паулу", госпитализировали из-за проблем с сердцем по итогам медицинского... РИА Новости Спорт, 12.11.2025
2025-11-12T01:33:00+03:00
2025-11-12T01:36:00+03:00
футбол
спорт
англия
оскар
челси
сан-паулу
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101183/73/1011837341_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_67565678ff98101a7a02bf5703e66829.jpg
/20251111/karpin-2054328302.html
англия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101183/73/1011837341_243:0:2840:1948_1920x0_80_0_0_4e4360a214adf26382470b90be13fc5d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, англия, оскар, челси, сан-паулу
Футбол, Спорт, Англия, Оскар, Челси, Сан-Паулу
У бывшего футболиста "Челси" Оскара обнаружили проблемы с сердцем

Бывшего футболиста "Челси" Оскара госпитализировали из-за проблем с сердцем

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкОскар
Оскар - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Оскар. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Бывшего футболиста лондонского "Челси" Оскара, ныне выступающего за бразильский "Сан-Паулу", госпитализировали из-за проблем с сердцем по итогам медицинского обследования, сообщается на сайте южноамериканского клуба.
"Игрока доставили в больницу, он в стабильном состоянии. Ему проведут дополнительные тесты с целью уточнения диагноза", - говорится в заявлении команды.
Оскару 34 года. Он перешел в "Сан-Паулу" в декабре 2024 года. В составе "Челси" он стал двукратным чемпионом Англии. На счету бразильца 12 голов в 48 играх за национальную команду.
Валерий Карпин - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Карпин рассказал о самых запоминающихся голах в игровой карьере
11 ноября, 20:18
 
ФутболСпортАнглияОскарЧелсиСан-Паулу
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    Шанхайские Драконы
    9
    0
  • Футбол
    Закончен (П)
    ЦСКА
    Динамо Махачкала
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Краснодар
    Оренбург
    4
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    СКА
    4
    6
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Локомотив
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Локомотив
    Спартак Москва
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Нефтехимик
    Ростов
    1
    3
  • Баскетбол
    Завершен
    Монако
    Анадолу Эфес
    102
    66
  • Футбол
    Завершен
    ФК Копенгаген
    Кайрат
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Бавария
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Айнтрахт Фр
    Аталанта
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    ПСВ Эйндховен
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Спортинг
    Брюгге
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Интер М
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    ПСЖ
    Тоттенхэм
    5
    3
  • Футбол
    Завершен
    Олимпиакос
    Реал Мадрид
    3
    4
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала