Форум "Технологии Добра" состоится онлайн и в Москве 19 ноября
15:14 12.11.2025
https://ria.ru/20251112/forum-2054498484.html
Форум "Технологии Добра" состоится онлайн и в Москве 19 ноября
Форум "Технологии Добра" состоится онлайн и в Москве 19 ноября
Ежегодная площадка для открытого диалога между некоммерческими организациями, экспертами IT-индустрии, представителями государственного и корпоративного сектора РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T15:14:00+03:00
2025-11-12T15:14:00+03:00
Форум "Технологии Добра" состоится онлайн и в Москве 19 ноября

Форум "Технологии Добра" состоится онлайн и в Москве 19 ноября
Форум Технологии Добра состоится онлайн и в Москве 19 ноября
© Фото : пресс-служба Совкомбанка
Форум "Технологии Добра" состоится онлайн и в Москве 19 ноября
МОСКВА, 12 ноя — пресс-служба Совкомбанка. Ежегодная площадка для открытого диалога между некоммерческими организациями, экспертами IT-индустрии, представителями государственного и корпоративного сектора о вызовах и возможностях цифровых решений для НКО форум "Технологии Добра" пройдет онлайн и в Москве 19 ноября.
Программа включает несколько ключевых направлений: "Цифровые нововведения для НКО: поддержка и возможности государства", "Новые возможности и проверенные подходы: открытый разговор с бизнесом", "Цифровое будущее НКО: международные альянсы и новая технологическая реальность", "Юридические нововведения для НКО: роль “цифры”" и "Цифровой и медиа-капитал: как известность помогает".
Первое направление включает обсуждение темы, как государственные инициативы, технологии и партнерства помогают некоммерческому сектору развиваться и усиливать социальное воздействие. Второе — это диалог о том, как крупные компании выстраивают устойчивое развитие, внедряют инновации и поддерживают социальные инициативы. Во время третьей части мероприятия расскажут, как цифровые инструменты и ИИ помогают НКО масштабировать социальные инициативы и, работая "через границы", участвовать в формировании новой цифровой реальности. На четвертой — объяснят, какие законодательные изменения ждут сектор, и как технологии помогают обеспечивать прозрачность и доверие. В течение заключительной — известные актеры, спортсмены и общественные деятели пояснят, как личный пример и публичность усиливают социальные проекты.
На главной сцене выступят первый заместитель председателя правления ПАО "Совкомбанк" Сергей Хотимский, заместитель председателя правления фонда "Сколково" по работе с партнерами Алексей Паршиков, соучредитель благотворительного фонда "Друзья" Ян Яновский, председатель Российского Красного Креста, член Совета при правительстве Российской Федерации по вопросам попечительства в социальной сфере Павел Савчук, ведущая информационной программы "Вести" телеканала "Россия 1" Ирина Россиус, заведующий кафедрой государственной политики факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова, председатель попечительского совета фондов "Истоки" и Андрея Первозванного, доктор политических наук Владимир Якунин.
Помимо них доклады презентуют президент Экономического и социального Совета ООН по Африке (ЭКОСОС), директор государственного форума безопасного интернета Маврикия Махендранат Бусгополь, социальный предприниматель, эксперт в области цифровых решений для общественных проектов на стыке технологий, экологии, образования и волонтерства, основатель и президент Elixir Foundation, соучредитель Invincible NGO, координатор программ в рамках ЮНЕСКО и посол молодежи Earth Day Network Мадиш Парих, директор совета по экологическому строительству, основатель платформы зеленых технологий earthbot.io (Великобритания/Россия) Гай Имз, председатель Общественной палаты города Москвы, советник генерального директора по взаимодействию с органами государственной власти и устойчивому развитию ООО УК "Уральская Сталь" Вадим Ковалев, директор департамента законодательства и правоприменения в сфере некоммерческих организаций Минюста России Светлана Кузнецова.
Также на мероприятии произнесут речь управляющий партнер "Авито" Сергей Пивень, писатель, автор ряда бестселлеров, сценарист, основатель литературно-театрального проекта "БеспринцЫпные чтения", эксперт по стратегическим коммуникациям, лауреат приза Гильдии киноведов и кинокритиков России на фестивале "Кинотавр", попечитель Фонда медицинских решений "Не напрасно", член Совета фонда "Дети-бабочки", попечитель "Федерации адаптивного тхэквондо Санкт-Петербурга" Александр Цыпкин, советский и российский футболист, двукратный чемпион СССР, обладатель кубка Португалии, амбассадор благотворительного фонда "Ветер добрых перемен" Александр Мостовой, российская актриса театра и кино, певица и телеведущая, амбассадор фонда "Старость в радость" Елизавета Арзамасова, российский актер театра, кино и дубляжа Никита Ефремов и заслуженный артист Российской Федерации, народный артист Карачаево-Черкесской Республики, амбассадор благотворительного фонда "Второе дыхание" Дмитрий Дюжев.
Форум "Технологии Добра" в кинотеатре "Октябрь" и онлайн. Организаторами выступают Совкомбанк и фонд "Сколково".
