На форуме Brand Analytics обсудили тренды интеграции мемов в маркетинг

МОСКВА, 12 ноя - Пресс-служба Brand Analytics. На конференции Brand Analytics были представлены результаты исследования, посвященного интеграции мемов в маркетинговые стратегии.

Ключевым выводом работы стало утверждение о том, что массовое внедрение контента, генерируемого искусственным интеллектом, формирует основной тренд в мем-маркетинге на 2025 год. Эффективность данного подхода обеспечивается его способностью к быстрой вирализации, высокой скоростью производства и экономической эффективностью. Согласно исследованию, бренды, которые прежде испытывали трудности в коммуникации с молодежной аудиторией, теперь с помощью нейросетей получили возможность оперативно реагировать на самые актуальные, в том числе и абсурдные, интернет-тенденции.

Феномен Italian Brainrot: Абсурд как коммуникационная валюта

Наиболее показательным трендом года стало явление Italian Brainrot — направление абсурдного юмора, зародившееся в TikTok. Оно сформировало целый жанр коротких видео и изображений с ИИ-персонажами, суть которого заключается в бессмысленных фразах на псевдо-итальянском языке. Этот формат контента, который сами пользователи характеризуют как "разложение мозга", демонстрирует высокую вовлекающую способность, особенно среди молодого поколения. За 10 месяцев 2025 года тренд собрал 2,4 миллиона упоминаний, 88% из которых пришлось на платформу Telegram.

Адаптация брендов: от Aviasales до "Дикого огурца"

Крупные международные и российские компании оперативно интегрировали новые форматы в свои коммуникационные стратегии. Тренд Italian Brainrot вдохновил на создание таких персонажей, как "Бамбино Брокколино" и "Балерина Капучино". В числе российских брендов, воспользовавшихся данной тенденцией, — Aviasales, Dodo Pizza, DDX, Leon, Lerow и "Юрент".

Еще одним доказательством эффективности абсурдного юмора стал вирусный мем "Дикий огурец", который за 3 месяца набрал более 142 тысяч упоминаний, подтвердив статус юмора и абсурда как мощного инструмента для вовлечения аудитории.

Топ-25 мемов 2025 года: картина цифровой экосистемы

Согласно исследованию, основанному на анализе миллионов публикаций, лидером по количеству упоминаний стал мем "Окак" (7 318 000 упоминаний). В первую пятерку также вошли "Смерть в нищете, покой в роскоши" (185 600), "Тралалео Тралала" (168 800), "42, братуха" (152 600) и "Договорнячок" (143 300 упоминаний).

Данный список иллюстрирует разнообразие актуальных трендов — от философских высказываний до абсурдных форматов и контента, созданного на основе искусственного интеллекта.

Поколение Alpha: новый вызов для маркетинговых стратегий

Перед компаниями стоит новая задача: едва успев адаптировать коммуникацию под поколение Z, маркетологи столкнулись с необходимостью понимания культуры поколения Alpha. Современные требования к брендам вышли за рамки простого использования сленга и предполагают глубокое погружение в новую коммуникационную парадигму.

Сленг 2025: трансформация языка и культуры общения

Поколения Z и Alpha формируют не просто новый лексикон, но и целую культуру коммуникации, для которой характерны эмоциональная открытость, психологическая грамотность и креативное самовыражение. Использование сленга делает коммуникацию более динамичной и эмоционально насыщенной: пространные объяснения уступают место коротким реакциям и отсылкам к мемам.

Прогнозы: векторы развития цифрового языка

Продолжится проникновение психологической лексики в повседневный язык. Культура "брейнрот" эволюционирует в новые формы абсурдного юмора. Коллекционные игрушки сохранят статус культурных маркеров. Геймерский сленг будет активнее использоваться в неигровых контекстах. Вирусные аудиомемы из TikTok продолжат оказывать влияние на язык.

Оперативное реагирование как ключевой фактор успеха

В современных условиях наиболее важным качеством для маркетинга становится способность к оперативному выявлению трендов на ранней стадии их развития. Инструменты для анализа больших данных превращаются в критически важные активы для тех, кто стремится сохранять релевантность и говорить со своей аудиторией на одном языке.