Горбачева и Гуменник выступят на этапе Гран-при России в Омске

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Алина Горбачева и Петр Гуменник выступят на пятом этапе серии Гран-при России, который пройдет в Омске, следует из предварительного списка участников на сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).