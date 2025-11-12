Горбачева и Гуменник выступят на этапе Гран-при России в Омске

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Алина Горбачева и Петр Гуменник выступят на пятом этапе серии Гран-при России, который пройдет в Омске, следует из предварительного списка участников на сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).
Ранее Горбачева пропустила второй этап в Красноярске из-за травмы. Также в женском одиночном катании выступят Мария Агаева, Алиса Двоеглазова, Мария Елисова, Ева Зубкова, Анна Ляшенко, Софья Муравьева, Камилла Нелюбова, Дарья Садкова и Алиса Цветкова.
В турнире одиночников примут участие Гуменник, Владислав Дикиджи, Арсений Димитриев, Егор Коваленко, Глеб Лутфуллин, Илья Мавлянов, Андрей Мозалев, Даниил Самсонов, Никита Сарновский, Евгений Семененко и Дмитрий Шелковников.
В парном катании заявлены Дарья Андреева и Александр Акимов, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Анна Москалева и Артем Родзянов, Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев, Ева Хмелькова и Владислав Антонышев, Валерия Ходыкина и Даниил Бутенко, Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков, Таисия Щербинина и Артем Петров.
В танцах на льду выступят Алиса Абдуллина и Егор Петров, Василиса Григорьева и Евгений Артющенко, Елизавета Кириллова и Илья Карпов, Милана Кузьмина и Дмитрий Студеникин, Екатерина Миронова и Евгений Устенко, Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано, Ольга Федорова и Павел Драко, Елизавета Шичина и Павел Дрозд, Анна Щербакова и Егор Гончаров.