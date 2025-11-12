Рейтинг@Mail.ru
Горбачева и Гуменник выступят на этапе Гран-при России в Омске
Фигурное катание
Фигурное катание
 
21:31 12.11.2025
Горбачева и Гуменник выступят на этапе Гран-при России в Омске
Горбачева и Гуменник выступят на этапе Гран-при России в Омске - РИА Новости Спорт, 12.11.2025
Горбачева и Гуменник выступят на этапе Гран-при России в Омске
Алина Горбачева и Петр Гуменник выступят на пятом этапе серии Гран-при России, который пройдет в Омске, следует из предварительного списка участников на сайте... РИА Новости Спорт, 12.11.2025
фигурное катание
спорт
алина горбачева
федерация фигурного катания на коньках россии (ффккр)
пётр гуменник
фигурное катание
Фигурное катание, Алина Горбачева, Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР), Пётр Гуменник
Горбачева и Гуменник выступят на этапе Гран-при России в Омске

Горбачева и Гуменник выступят на пятом этапе серии Гран-при России в Омске

Алина Горбачева
Алина Горбачева - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Алина Горбачева. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Алина Горбачева и Петр Гуменник выступят на пятом этапе серии Гран-при России, который пройдет в Омске, следует из предварительного списка участников на сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).
Ранее Горбачева пропустила второй этап в Красноярске из-за травмы. Также в женском одиночном катании выступят Мария Агаева, Алиса Двоеглазова, Мария Елисова, Ева Зубкова, Анна Ляшенко, Софья Муравьева, Камилла Нелюбова, Дарья Садкова и Алиса Цветкова.
10 ноября, 11:35
Жулин объяснил срыв Галлямова на Гран-при в Казани
Жулин объяснил срыв Галлямова на Гран-при в Казани
10 ноября, 11:35
В турнире одиночников примут участие Гуменник, Владислав Дикиджи, Арсений Димитриев, Егор Коваленко, Глеб Лутфуллин, Илья Мавлянов, Андрей Мозалев, Даниил Самсонов, Никита Сарновский, Евгений Семененко и Дмитрий Шелковников.
В парном катании заявлены Дарья Андреева и Александр Акимов, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Анна Москалева и Артем Родзянов, Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев, Ева Хмелькова и Владислав Антонышев, Валерия Ходыкина и Даниил Бутенко, Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков, Таисия Щербинина и Артем Петров.
В танцах на льду выступят Алиса Абдуллина и Егор Петров, Василиса Григорьева и Евгений Артющенко, Елизавета Кириллова и Илья Карпов, Милана Кузьмина и Дмитрий Студеникин, Екатерина Миронова и Евгений Устенко, Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано, Ольга Федорова и Павел Драко, Елизавета Шичина и Павел Дрозд, Анна Щербакова и Егор Гончаров.
Этап Гран-при России в Омске пройдет с 22 по 23 ноября.
9 ноября, 20:00
Ученики Тутберидзе грохнули конкурентов: яростная драма на Гран-при
Ученики Тутберидзе грохнули конкурентов: яростная драма на Гран-при
9 ноября, 20:00
 
