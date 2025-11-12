Рейтинг@Mail.ru
Лыжный фестиваль "Гонка Легкова" впервые пройдет в Лужниках
12.11.2025
18:37 12.11.2025
Лыжный фестиваль "Гонка Легкова" впервые пройдет в Лужниках
александр легков, спорт, лыжные виды спорта
Александр Легков, Спорт, Лыжные виды спорта
Лыжный фестиваль "Гонка Легкова" впервые пройдет в Лужниках

Лыжный фестиваль "Гонка Легкова" пройдет в Лужниках 13-15 февраля

© РИА Новости / Вадим Брайдов | Перейти в медиабанкЛыжная гонка
Лыжная гонка - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© РИА Новости / Вадим Брайдов
Перейти в медиабанк
Лыжная гонка. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Лыжный фестиваль "Гонка Легкова" впервые пройдет в олимпийском комплексе "Лужники" в Москве с 13 по 15 февраля, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"На Международном спортивном форуме "Россия - спортивная держава" состоялась презентация предстоящего лыжного фестиваля "Гонка Легкова". Он пройдет в столице с 13 по 15 февраля. Впервые его проведут в олимпийском комплексе "Лужники". Регистрация на участие уже открыта", - говорится в сообщении.
Отмечается, что "Гонка Легкова" - лыжный фестиваль, инициированный российским лыжником олимпийским чемпионом в марафоне и серебряным призером в эстафете зимних Олимпийских игр 2014 года Александром Легковым. Гонка зарекомендовала себя как значимое спортивное мероприятие: ежегодно в соревнованиях принимают участие тысячи атлетов.
"В наступающем году "Гонка Легкова" продемонстрирует доступность лыжных соревнований для разных категорий участников и подчеркнет статус Москвы как центра крупных спортивных мероприятий", - добавляется в сообщении.
Лыжник - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Лыжный маршрут и спорткластер появятся в Реадовском парке Смоленска
5 ноября, 15:25
 
Александр ЛегковСпортЛыжные виды спорта
 
