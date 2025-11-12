Рейтинг@Mail.ru
Глава Чувашии подчеркнул важность фестиваля "Чĕкеҫ"
10:07 12.11.2025
Глава Чувашии подчеркнул важность фестиваля "Чĕкеҫ"
Глава Чувашии подчеркнул важность фестиваля "Чĕкеҫ" - РИА Новости, 12.11.2025
Глава Чувашии подчеркнул важность фестиваля "Чĕкеҫ"
Глава Чувашии Олег Николаев отметил особую значимость II Межрегионального фестиваля национальных театров "Чĕкеҫ" ("Ласточка") имени народной артистки СССР Веры... РИА Новости, 12.11.2025
Глава Чувашии подчеркнул важность фестиваля "Чĕкеҫ"

Глава Чувашии Олег Николаев отметил важность Международного фестиваля "Чĕкеҫ"

II Межрегиональный фестиваль национальных театров "Чĕкеҫ" ("Ласточка") имени народной артистки СССР Веры Кузьминой
II Межрегиональный фестиваль национальных театров Чĕкеҫ (Ласточка) имени народной артистки СССР Веры Кузьминой - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© Фото предоставлено пресс-службой главы Чувашской Республики
II Межрегиональный фестиваль национальных театров "Чĕкеҫ" ("Ласточка") имени народной артистки СССР Веры Кузьминой
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Глава Чувашии Олег Николаев отметил особую значимость II Межрегионального фестиваля национальных театров "Чĕкеҫ" ("Ласточка") имени народной артистки СССР Веры Кузьминой, который недавно открылся в столице республики, сообщает пресс-служба главы региона.
Он подчеркнул, что "Чĕкеҫ" — это не просто культурное событие, а мощный импульс для развития национального театрального искусства и укрепления связей между регионами.
В этом году в нем принимают участие театры Калмыкии, Алтая, Якутии, Марий Эл, Пермского края и Чувашии. Они представят свои лучшие постановки, объединенные общей темой — "Женщина в искусстве". Каждый спектакль через призму национальной культуры, языка и традиций раскроет образ героини.
"Для меня огромная честь и радость видеть, что фестиваль имени Веры Кузьминой уже во второй раз объединяет национальные театры. Их искусство обогащает культурную жизнь Чувашии, наполняя ее яркими и самобытными постановками", — приводит пресс-служба слова Николаева.
Он заверил, что региональное правительство прилагает все усилия, чтобы идеи и инициативы, рождающиеся в диалоге с деятелями культуры, в том числе театральными коллективами, находили практическое воплощение. Властям важно создавать разнообразные форматы, где есть место и здоровой конкуренции, и творческому соревнованию, и интриге. На его взгляд, именно это делает фестиваль по-настоящему захватывающим и живым, рождает желание быть его частью и ощутить энергетику.
"Благодарю все театральные коллективы и уважаемых членов жюри за участие, время и искреннюю вовлеченность в театральную жизнь республики на протяжении всей фестивальной недели. А всем зрителям желаю насладиться великолепной игрой актеров и прочувствовать эту неповторимую атмосферу творчества", — указал Николаев.
Фестиваль открыл спектакль Чувашского государственного академического драматического театра имени К.В. Иванова "Хуркайӑк çулӗ", основанный на произведении Чингиза Айтматова "Материнское поле".
"Это премьерный спектакль Чувашского драмтеатра, который был специально поставлен к фестивалю. Получилась сильная, глубокая работа, не оставляющая равнодушным никого. Это не просто постановка, а погружение в мир женщины, чья жизнь испытана самыми тяжелыми потерями. История о том, что даже в самые темные времена можно найти свет и продолжить свой путь, черпая силы в любви и в самой жизни. Очень рекомендую к просмотру, в том числе старшеклассникам и студентам", — сказала министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашии Светлана Каликова, ее слова приводит пресс-служба.
Она уточнила, что все фестивальные спектакли школьники и студенты могут увидеть по Пушкинской карте национального проекта "Семья".
Всего в рамках фестиваля будет представлено шесть спектаклей: "Голубоглазая каторжанка" (Калмыкия), "Эрдине" (Республика Алтай), "Прощание с Матерой" (Марий Эл), "Кукуй, Кукушечка" (Пермский край), "Глухой Вилюй" (Якутия). Постановки будет оценивать авторитетное жюри, в составе которого: театральный критик, почетный член Российской академии художеств Дмитрий Родионов; декан режиссерского факультета Театрального института им. Б.В. Щукина Вячеслав Терещенко; главный редактор газеты "Театральное дело" Ольга Сенаторова.
По итогам фестиваля будут определены победители в семи номинациях: "Лучший спектакль", "Лучший режиссер", "Лучшая женская роль", "Лучшая мужская роль", "Лучшая женская роль второго плана", "Лучшая мужская роль второго плана", "Лучшая сценография".
Дополнительный показ спектакля "Эрдине" в рамках фестиваля состоится 15 ноября на малой родине Веры Кузьминой — в селе Янтиково.
 
