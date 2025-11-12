Федерации зимних видов спорта выступили против летних дисциплин на ОИ

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Федерации зимних олимпийских видов спорта в совместном заявлении выступили против включения дисциплин летних международных федераций в программу зимних Олимпийских игр, сообщается на сайте Международного союза конькобежцев (ISU).
Ранее сообщалось о том, что рабочая группа, созданная президентом Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри, рассматривает возможность "усиления" программы олимпийских мероприятий. Президент World Athletics Себастьян Коу, который входит в эту группу, в интервью газете The Guardian предположил, что в предварительный план программы зимних Игр 2030 года могут быть включены кросс и велокросс.
Сообщается, что зимние федерации твердо убеждены в том, что такой подход размывает бренд, наследие и самобытность, которые делают зимние Олимпийские игры уникальными - праздником видов спорта, практикуемых на снегу и льду, с особой культурой, спортсменами и игровыми полями.
"Инновации должны быть направлены на развитие существующих зимних видов спорта для привлечения более широкого круга участников и зрителей, а также на повышение привлекательности зимних Олимпийских игр", - отметил президент Ассоциации зимних олимпийских видов спорта Иво Ферриани.