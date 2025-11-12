Рейтинг@Mail.ru
На Западе раскрыли, какие страны хотят восстановить отношения с Россией - РИА Новости, 12.11.2025
01:36 12.11.2025 (обновлено: 05:14 12.11.2025)
На Западе раскрыли, какие страны хотят восстановить отношения с Россией
На Западе раскрыли, какие страны хотят восстановить отношения с Россией
Как только украинский вопрос потеряет актуальность, многие европейские страны тут же попытаются восстановить отношения с Россией, заявил бывший британский... РИА Новости, 12.11.2025
в мире, италия, нато, россия, украина
В мире, Италия, НАТО, Россия, Украина
На Западе раскрыли, какие страны хотят восстановить отношения с Россией

Крук: после конфликта на Украине многие страны ЕС захотят сотрудничать с Россией

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Флаги Евросоюза . Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Как только украинский вопрос потеряет актуальность, многие европейские страны тут же попытаются восстановить отношения с Россией, заявил бывший британский дипломат Аластер Крук в эфире YouTube-канала.
"Если вопрос Украины перестанет быть актуальным, вы увидите, что такие страны, как Италия, Франция, другие государства Средиземноморья начнут довольно решительно стремиться к налаживанию отношений с Россией — возможно, не все, но многие. Отчасти потому, что им это нужно с экономической точки зрения — им требуются ресурсы и более дешевая энергия", — предсказал эксперт.
В то же время он отметил, что сейчас меняет курс и Германия: значительная часть немецкой промышленности требует восстановления отношений с Россией и настаивает на переговорах о прямых поставках газа по трубопроводу, чтобы вернуть себе прежнюю бизнес-модель, которая сегодня разрушается.
Россия неоднократно заявляла об открытости к диалогу со странами — участницами НАТО, но на равноправной основе, и при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы.
В миреИталияНАТОРоссияУкраина
 
 
Заголовок открываемого материала