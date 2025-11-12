На Западе раскрыли, какие страны хотят восстановить отношения с Россией

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Как только украинский вопрос потеряет актуальность, многие европейские страны тут же попытаются восстановить отношения с Россией, заявил бывший британский дипломат Аластер Крук в эфире YouTube-канала.
"Если вопрос Украины перестанет быть актуальным, вы увидите, что такие страны, как Италия, Франция, другие государства Средиземноморья начнут довольно решительно стремиться к налаживанию отношений с Россией — возможно, не все, но многие. Отчасти потому, что им это нужно с экономической точки зрения — им требуются ресурсы и более дешевая энергия", — предсказал эксперт.
В то же время он отметил, что сейчас меняет курс и Германия: значительная часть немецкой промышленности требует восстановления отношений с Россией и настаивает на переговорах о прямых поставках газа по трубопроводу, чтобы вернуть себе прежнюю бизнес-модель, которая сегодня разрушается.
