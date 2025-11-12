Рейтинг@Mail.ru
Токаев рассказал о прогрессе в сотрудничестве с Россией в энергетике - РИА Новости, 12.11.2025
17:14 12.11.2025
Токаев рассказал о прогрессе в сотрудничестве с Россией в энергетике
Сотрудничество Казахстана и России в сфере энергетики достигло значительного прогресса, в том числе по проекту строительства АЭС в республике, что связано с... РИА Новости, 12.11.2025
Токаев рассказал о прогрессе в сотрудничестве с Россией в энергетике

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Сотрудничество Казахстана и России в сфере энергетики достигло значительного прогресса, в том числе по проекту строительства АЭС в республике, что связано с плодотворной работой с компанией "Росатом", заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
"Большое внимание уделили вопросам энергетики. За последние годы в данном направлении достигнут значительный прогресс. Особо хочу отметить плодотворную работу с компанией "Росатом", в том числе и в первую очередь по проекту строительства первой атомной станции в нашей стране", - сказал Токаев по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.
Токаев заявил о высоком уровне доверия между Россией и Казахстаном
