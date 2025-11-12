Токаев рассказал о прогрессе в сотрудничестве с Россией в энергетике

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Сотрудничество Казахстана и России в сфере энергетики достигло значительного прогресса, в том числе по проекту строительства АЭС в республике, что связано с плодотворной работой с компанией "Росатом", заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.