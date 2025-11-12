https://ria.ru/20251112/energetika-2054550604.html
Токаев рассказал о прогрессе в сотрудничестве с Россией в энергетике
Токаев рассказал о прогрессе в сотрудничестве с Россией в энергетике - РИА Новости, 12.11.2025
Токаев рассказал о прогрессе в сотрудничестве с Россией в энергетике
Сотрудничество Казахстана и России в сфере энергетики достигло значительного прогресса, в том числе по проекту строительства АЭС в республике, что связано с... РИА Новости, 12.11.2025
Токаев рассказал о прогрессе в сотрудничестве с Россией в энергетике
Токаев: Россия и Казахстан достигли значительного прогресса в сфере энергетики