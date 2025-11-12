Главную новогоднюю елку России планируют спилить 8 декабря

"Планируется, что главную новогоднюю ель страны спилят 8 декабря. Ее транспортировка, монтаж, праздничное оформление и последующая переработка будут проходить с применением современных технологий, обеспечивающих полную сохранность и безопасность", - рассказали в пресс-службе ведомства.