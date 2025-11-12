Рейтинг@Mail.ru
Главную новогоднюю елку России планируют спилить 8 декабря - РИА Новости, 12.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:44 12.11.2025
https://ria.ru/20251112/elka-2054509414.html
Главную новогоднюю елку России планируют спилить 8 декабря
Главную новогоднюю елку России планируют спилить 8 декабря - РИА Новости, 12.11.2025
Главную новогоднюю елку России планируют спилить 8 декабря
Главную новогоднюю елку страны из подмосковной Рузы планируют спилить 8 декабря, сообщили РИА Новости в пресс-службе комитета лесного хозяйства Московской... РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T15:44:00+03:00
2025-11-12T15:44:00+03:00
общество
руза
московская область (подмосковье)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0c/2054493797_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ba00144f6c02400bc5519661467535c2.jpg
https://ria.ru/20251107/moskva-2053351918.html
руза
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0c/2054493797_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_b1015919875badb025e017d277e0bdb6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, руза, московская область (подмосковье), россия
Общество, Руза, Московская область (Подмосковье), Россия
Главную новогоднюю елку России планируют спилить 8 декабря

Главную новогоднюю елку России из подмосковной Рузы планируют спилить 8 декабря

© Фото : Управление делами Президента Российской ФедерацииГлавная новогодняя ель России, которая украсит Соборную площадь Кремля
Главная новогодняя ель России, которая украсит Соборную площадь Кремля - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© Фото : Управление делами Президента Российской Федерации
Главная новогодняя ель России, которая украсит Соборную площадь Кремля
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Главную новогоднюю елку страны из подмосковной Рузы планируют спилить 8 декабря, сообщили РИА Новости в пресс-службе комитета лесного хозяйства Московской области.
"Планируется, что главную новогоднюю ель страны спилят 8 декабря. Ее транспортировка, монтаж, праздничное оформление и последующая переработка будут проходить с применением современных технологий, обеспечивающих полную сохранность и безопасность", - рассказали в пресс-службе ведомства.
По данным ведомства, главная новогодняя елка России была найдена в Рузском муниципальном округе.
Её высота 26 метров, обхват ствола 64 сантиметра, а размах нижних ветвей 11 метров. Возраст ели, которая украсит Соборную Московского Кремля столицы, составляет 100 лет.
Новогодние украшения в ГУМе - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
В Москве начались работы по украшению города к Новому году
7 ноября, 09:44
 
ОбществоРузаМосковская область (Подмосковье)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала