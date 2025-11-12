https://ria.ru/20251112/elka-2054509414.html
Главную новогоднюю елку России планируют спилить 8 декабря
2025-11-12T15:44:00+03:00
2025-11-12T15:44:00+03:00
2025-11-12T15:44:00+03:00
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Главную новогоднюю елку страны из подмосковной Рузы планируют спилить 8 декабря, сообщили РИА Новости в пресс-службе комитета лесного хозяйства Московской области.
"Планируется, что главную новогоднюю ель страны спилят 8 декабря. Ее транспортировка, монтаж, праздничное оформление и последующая переработка будут проходить с применением современных технологий, обеспечивающих полную сохранность и безопасность", - рассказали в пресс-службе ведомства.
По данным ведомства, главная новогодняя елка России
была найдена в Рузском муниципальном округе.
Её высота 26 метров, обхват ствола 64 сантиметра, а размах нижних ветвей 11 метров. Возраст ели, которая украсит Соборную Московского Кремля столицы, составляет 100 лет.