В Алтайском крае в парках появились электроснегокаты

БАРНАУЛ, 12 ноя - РИА Новости. Электроснегокаты, которые можно взять в аренду, появились в парках алтайских городов Барнаул и Бийск, скоро новинка появится и в Москве, рассказал РИА Новости управляющий сервисом проката этого необычного транспорта в крае Виталий Эйзель.

"Сервис проката электроснегокатов сейчас как раз развивается, на Алтае первые снегокаты мы поставили в Барнауле на Арбате, где Старый базар, и в парке Юбилейный . В Бийске - в центральном парке Петра I и возле торгового центра "Ривьера", - сказал собеседник агентства.

Новинка появилась на Алтае четыре дня назад. Первыми элетроснегокаты опробовали барнаульцы, так как в Бийске еще практически нет снега.

"Снега мало, но интерес уже есть. Для людей это что-то новое. Потому что все привыкли, думаю, к обычным электросамокатам. Электроснегокаты опробовали уже порядка 60 человек", - рассказал Эйзель.

С появлением снега необычный транспорт появится и в Москве , добавил он. Особенность снегокатов в том, что прокатиться на них можно будет только в парке, ездить по тротуарам не получится - снегокат заблокируется, если выедет за обозначенные владельцами сервиса пределы.

"Снегокат рассчитан и на взрослых, и на детей. Он выдерживает до 120 килограммов - может прокатиться, например, мама или папа с ребенком. А скорость у них - 14 километров в час самая большая. Люди к новинке отнеслись по-разному. Кто-то обозлился на электросамокаты и негативит, кто-то пишет хорошие отзывы. Всем ведь не угодишь", - отметил Эйзель.