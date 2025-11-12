Рейтинг@Mail.ru
В Алтайском крае в парках появились электроснегокаты - РИА Новости, 12.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:50 12.11.2025 (обновлено: 22:03 12.11.2025)
https://ria.ru/20251112/elektrosnegokat-2054599922.html
В Алтайском крае в парках появились электроснегокаты
В Алтайском крае в парках появились электроснегокаты - РИА Новости, 12.11.2025
В Алтайском крае в парках появились электроснегокаты
Электроснегокаты, которые можно взять в аренду, появились в парках алтайских городов Барнаул и Бийск, скоро новинка появится и в Москве, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T19:50:00+03:00
2025-11-12T22:03:00+03:00
бийск
республика алтай
барнаул
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153265/87/1532658730_0:300:3108:2048_1920x0_80_0_0_451cc6ed4803e23b0fdf61965b86fefa.jpg
https://ria.ru/20250904/moskva-2039742297.html
бийск
республика алтай
барнаул
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153265/87/1532658730_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_745c78f19218e18562659bc7ba0e3f54.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
бийск, республика алтай, барнаул
Бийск, Республика Алтай, Барнаул
В Алтайском крае в парках появились электроснегокаты

В парках Барнаула и Бийска появились электроснегокаты

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВид на город Барнаул в Алтайском крае
Вид на город Барнаул в Алтайском крае - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Вид на город Барнаул в Алтайском крае. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БАРНАУЛ, 12 ноя - РИА Новости. Электроснегокаты, которые можно взять в аренду, появились в парках алтайских городов Барнаул и Бийск, скоро новинка появится и в Москве, рассказал РИА Новости управляющий сервисом проката этого необычного транспорта в крае Виталий Эйзель.
"Сервис проката электроснегокатов сейчас как раз развивается, на Алтае первые снегокаты мы поставили в Барнауле на Арбате, где Старый базар, и в парке Юбилейный. В Бийске - в центральном парке Петра I и возле торгового центра "Ривьера", - сказал собеседник агентства.
Новинка появилась на Алтае четыре дня назад. Первыми элетроснегокаты опробовали барнаульцы, так как в Бийске еще практически нет снега.
"Снега мало, но интерес уже есть. Для людей это что-то новое. Потому что все привыкли, думаю, к обычным электросамокатам. Электроснегокаты опробовали уже порядка 60 человек", - рассказал Эйзель.
С появлением снега необычный транспорт появится и в Москве, добавил он. Особенность снегокатов в том, что прокатиться на них можно будет только в парке, ездить по тротуарам не получится - снегокат заблокируется, если выедет за обозначенные владельцами сервиса пределы.
"Снегокат рассчитан и на взрослых, и на детей. Он выдерживает до 120 килограммов - может прокатиться, например, мама или папа с ребенком. А скорость у них - 14 километров в час самая большая. Люди к новинке отнеслись по-разному. Кто-то обозлился на электросамокаты и негативит, кто-то пишет хорошие отзывы. Всем ведь не угодишь", - отметил Эйзель.
Он рассчитывает, что с выпадением снега электроснегокаты будут пользоваться большой популярностью на Алтае.
Электросамокат - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
В Москве оштрафовали подростков, катавшихся на самокатах по шоссе
4 сентября, 18:12
 
БийскРеспублика АлтайБарнаул
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала