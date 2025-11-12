https://ria.ru/20251112/elektrosnegokat-2054599922.html
В Алтайском крае в парках появились электроснегокаты
БАРНАУЛ, 12 ноя - РИА Новости. Электроснегокаты, которые можно взять в аренду, появились в парках алтайских городов Барнаул и Бийск, скоро новинка появится и в Москве, рассказал РИА Новости управляющий сервисом проката этого необычного транспорта в крае Виталий Эйзель.
"Сервис проката электроснегокатов сейчас как раз развивается, на Алтае
первые снегокаты мы поставили в Барнауле
на Арбате, где Старый базар, и в парке Юбилейный
. В Бийске
- в центральном парке Петра I и возле торгового центра "Ривьера", - сказал собеседник агентства.
Новинка появилась на Алтае четыре дня назад. Первыми элетроснегокаты опробовали барнаульцы, так как в Бийске еще практически нет снега.
"Снега мало, но интерес уже есть. Для людей это что-то новое. Потому что все привыкли, думаю, к обычным электросамокатам. Электроснегокаты опробовали уже порядка 60 человек", - рассказал Эйзель.
С появлением снега необычный транспорт появится и в Москве
, добавил он. Особенность снегокатов в том, что прокатиться на них можно будет только в парке, ездить по тротуарам не получится - снегокат заблокируется, если выедет за обозначенные владельцами сервиса пределы.
"Снегокат рассчитан и на взрослых, и на детей. Он выдерживает до 120 килограммов - может прокатиться, например, мама или папа с ребенком. А скорость у них - 14 километров в час самая большая. Люди к новинке отнеслись по-разному. Кто-то обозлился на электросамокаты и негативит, кто-то пишет хорошие отзывы. Всем ведь не угодишь", - отметил Эйзель.
Он рассчитывает, что с выпадением снега электроснегокаты будут пользоваться большой популярностью на Алтае.