Миндич выехал с Украины на законных основаниях, сообщили в погранслужбе

МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Бизнесмен и соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич, который является фигурантом дела о коррупции в энергетической сфере Украины, выехал из страны на законных основаниях, сообщили в среду в госпогранслужбе.
Накануне руководитель подразделения детективов Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Александр Абакумов сообщил, что ведомство выясняет обстоятельства бегства Миндича из страны и будет добиваться его экстрадиции.
"Госпогранслужба провела проверку пересечения границы Тимуром Миндичем… По результатам проверки отметим, что пересечение границы данным гражданином происходило законно. Он был оформлен на выезд с Украины в одном из пунктов пропуска в соответствии с нормами действующего законодательства. Все документы, дающие право на пересечение границы во время действия военного положения, были в наличии", - говорится в сообщении, опубликованном на странице госпогранслужбы в соцсети Facebook*.
В ведомстве добавили, что в отношении Миндича не устанавливалось ограничений на выезд из страны.
НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики. В своем Telegram-канале ведомство опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе специальной операции в сфере энергетики. В свою очередь депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у бывшего министра энергетики страны и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Тимуру Миндичу. Железняк сообщал, что Миндича перед обысками поспешно вывезли с Украины. Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк. В среду правительство Украины на фоне расследования о коррупции в сфере энергетики отстранило от должности министра юстиции Галущенко.
