Миндич выехал с Украины на законных основаниях, сообщили в погранслужбе

МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Бизнесмен и соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич, который является фигурантом дела о коррупции в энергетической сфере Украины, выехал из страны на законных основаниях, сообщили в среду в госпогранслужбе.