Темрезов обсудил вопросы реализации нацпроекта в сфере экологии

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов провел рабочую встречу с министром природных ресурсов и экологии региона Дианой Кочкаровой по вопросам реализации национального проекта в сфере экологии, а также охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов на территории региона.

"Обсудили текущие темпы и планы по завершению мероприятий в рамках федеральных проектов, входящих в нацпроект "Экологическое благополучие", в том числе по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), сохранению водных объектов и лесовосстановлению. Особое внимание уделили вопросам предотвращения негативного воздействия на окружающую среду, включая берегоукрепление. В текущем году проводим работы по капитальному ремонту трех берегоукрепительных сооружений", — написал Темрезов в своем канале в мессенджере Max.

Он добавил, что работы будут проведены на реке Эшканон в Учкекене, на реке Кубань, реке Мара-Аягы в Карачаевском городском округе, а также расчистка на реке Кяфарь в станице Сторожевая и реках Абазинка, Овечка в Прикубанском районе. В следующем году работы будут продолжены.

Также на встрече были рассмотрены результаты работы по охране лесов от пожаров, а также ход выполнения планов по лесовосстановлению и лесоразведению. В субъекте завершился осенний лесопосадочный сезон, в полном объеме лесоводы республики привели работы по воспроизводству лесов и лесовосстановлению на площади 124 гектаров.

"Экологическое благополучие — это основа здоровья наших жителей и залог устойчивого развития туристической отрасли. Необходимо обеспечить строгий контроль за выполнением всех запланированных мероприятий, особенно по ликвидации несанкционированных свалок и строительству объектов по обращению с ТКО. Отдельное внимание уделено реализации в регионе нового федерального проекта "Экономика замкнутого цикла", который направлен на вовлечение отходов во вторичный оборот и создание мощностей по их переработке", — отметил Темрезов.