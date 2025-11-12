Рейтинг@Mail.ru
Темрезов обсудил вопросы реализации нацпроекта в сфере экологии - РИА Новости, 12.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - проекта Карачаево-Черкесская республика - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Карачаево-Черкесская Республика
 
12:23 12.11.2025
https://ria.ru/20251112/ekologiya-2054440614.html
Темрезов обсудил вопросы реализации нацпроекта в сфере экологии
Темрезов обсудил вопросы реализации нацпроекта в сфере экологии - РИА Новости, 12.11.2025
Темрезов обсудил вопросы реализации нацпроекта в сфере экологии
Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов провел рабочую встречу с министром природных ресурсов и экологии региона Дианой Кочкаровой по вопросам... РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T12:23:00+03:00
2025-11-12T12:23:00+03:00
карачаево-черкесская республика
жкх
прикубанский район
рашид темрезов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0c/2054438682_0:66:1281:786_1920x0_80_0_0_9d02fc428d3ef33dba6b7f5a58844afa.jpg
https://ria.ru/20251029/rossiya-2051643257.html
https://ria.ru/20251107/rossiya-2053565203.html
прикубанский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0c/2054438682_72:0:1208:852_1920x0_80_0_0_f8269bfc7598c028b7d5b4b1e10ed587.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
жкх, прикубанский район, рашид темрезов
Карачаево-Черкесская Республика, ЖКХ, Прикубанский район, Рашид Темрезов
Темрезов обсудил вопросы реализации нацпроекта в сфере экологии

Глава КЧР Рашид Темрезов обсудил вопросы реализации нацпроекта в сфере экологии

© Фото : канал в МАХ Рашида ТемрезоваГлава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов и министр природных ресурсов и экологии региона Диана Кочкарова
Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов и министр природных ресурсов и экологии региона Диана Кочкарова - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© Фото : канал в МАХ Рашида Темрезова
Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов и министр природных ресурсов и экологии региона Диана Кочкарова
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов провел рабочую встречу с министром природных ресурсов и экологии региона Дианой Кочкаровой по вопросам реализации национального проекта в сфере экологии, а также охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов на территории региона.
"Обсудили текущие темпы и планы по завершению мероприятий в рамках федеральных проектов, входящих в нацпроект "Экологическое благополучие", в том числе по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), сохранению водных объектов и лесовосстановлению. Особое внимание уделили вопросам предотвращения негативного воздействия на окружающую среду, включая берегоукрепление. В текущем году проводим работы по капитальному ремонту трех берегоукрепительных сооружений", — написал Темрезов в своем канале в мессенджере Max.
Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов во время прямой линии - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Темрезов: в столице КЧР около 150 площадок оборудовали новыми контейнерами
29 октября, 20:18
Он добавил, что работы будут проведены на реке Эшканон в Учкекене, на реке Кубань, реке Мара-Аягы в Карачаевском городском округе, а также расчистка на реке Кяфарь в станице Сторожевая и реках Абазинка, Овечка в Прикубанском районе. В следующем году работы будут продолжены.
Также на встрече были рассмотрены результаты работы по охране лесов от пожаров, а также ход выполнения планов по лесовосстановлению и лесоразведению. В субъекте завершился осенний лесопосадочный сезон, в полном объеме лесоводы республики привели работы по воспроизводству лесов и лесовосстановлению на площади 124 гектаров.
"Экологическое благополучие — это основа здоровья наших жителей и залог устойчивого развития туристической отрасли. Необходимо обеспечить строгий контроль за выполнением всех запланированных мероприятий, особенно по ликвидации несанкционированных свалок и строительству объектов по обращению с ТКО. Отдельное внимание уделено реализации в регионе нового федерального проекта "Экономика замкнутого цикла", который направлен на вовлечение отходов во вторичный оборот и создание мощностей по их переработке", — отметил Темрезов.
Глава региона заключил, что реализация этого проекта станет следующим шагом в построении современной системы обращения с отходами в республике.
Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Рашид Темрезов посетил Луганскую Народную Республику с рабочей поездкой
7 ноября, 21:36
 
Карачаево-Черкесская РеспубликаЖКХПрикубанский районРашид Темрезов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала