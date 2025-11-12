СМИ рассказали, как Каллас прокомментировала скандал на Украине

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Глава европейской дипломатической службы Кая Каллас, комментируя коррупционный скандал вокруг компании "Энергоатом" на Украине, заявила, что происходящее крайне прискорбно, подчеркнув, что коррупции в стране нет места, особенно сейчас.
"Они (власти Украины - ред.) действуют очень решительно. Коррупции нет места, особенно сейчас. Ведь именно деньги народа идут на фронт... Я думаю, очень важно, чтобы они действительно взялись за это дело как можно скорее и отнеслись к нему со всей серьезностью", - передает комментарий Каллас на полях саммита G7 в Канаде агентство Рейтер.
В среду суд на Украине арестовали представителя компании "Энергоатом" Дмитрия Басова и бывшего советника экс-министра энергетики Германа Галущенко Игоря Миронюка, проходящих по делу о коррупции в сфере энергетики.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики. В своем Telegram-канале ведомство опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе специальной операции в сфере энергетики. В свою очередь депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у бывшего министра энергетики страны и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Миндичу. Железняк сообщал, что Миндича перед обысками поспешно вывезли с Украины. Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк. В среду премьер Украины Юлия Свириденко на фоне расследования дела о коррупции в сфере энергетики заявила, что внесла в украинский парламент представление от увольнении Германа Галущенко с поста министра юстиции, а также об отставке Светланы Гринчук с должности министра энергетики.