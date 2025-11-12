Рейтинг@Mail.ru
СМИ рассказали, как Каллас прокомментировала скандал на Украине - РИА Новости, 12.11.2025
23:00 12.11.2025
СМИ рассказали, как Каллас прокомментировала скандал на Украине
СМИ рассказали, как Каллас прокомментировала скандал на Украине - РИА Новости, 12.11.2025
СМИ рассказали, как Каллас прокомментировала скандал на Украине
Глава европейской дипломатической службы Кая Каллас, комментируя коррупционный скандал вокруг компании "Энергоатом" на Украине, заявила, что происходящее крайне РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T23:00:00+03:00
2025-11-12T23:00:00+03:00
в мире
украина
канада
герман галущенко
кайя каллас
светлана гринчук
энергоатом
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
украина
канада
в мире, украина, канада, герман галущенко, кайя каллас, светлана гринчук, энергоатом, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), g7
В мире, Украина, Канада, Герман Галущенко, Кайя Каллас, Светлана Гринчук, Энергоатом, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), G7
СМИ рассказали, как Каллас прокомментировала скандал на Украине

Reuters: Каллас назвала ситуацию со скандалом на Украине крайне прискорбной

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertГлава евродипломатии Кая Каллас
Глава евродипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Глава евродипломатии Кая Каллас. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Глава европейской дипломатической службы Кая Каллас, комментируя коррупционный скандал вокруг компании "Энергоатом" на Украине, заявила, что происходящее крайне прискорбно, подчеркнув, что коррупции в стране нет места, особенно сейчас.
"Они (власти Украины - ред.) действуют очень решительно. Коррупции нет места, особенно сейчас. Ведь именно деньги народа идут на фронт... Я думаю, очень важно, чтобы они действительно взялись за это дело как можно скорее и отнеслись к нему со всей серьезностью", - передает комментарий Каллас на полях саммита G7 в Канаде агентство Рейтер.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Медведчук назвал скандал на Украине началом конца режима Зеленского
Вчера, 11:10
В среду суд на Украине арестовали представителя компании "Энергоатом" Дмитрия Басова и бывшего советника экс-министра энергетики Германа Галущенко Игоря Миронюка, проходящих по делу о коррупции в сфере энергетики.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики. В своем Telegram-канале ведомство опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе специальной операции в сфере энергетики. В свою очередь депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у бывшего министра энергетики страны и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Миндичу. Железняк сообщал, что Миндича перед обысками поспешно вывезли с Украины. Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк. В среду премьер Украины Юлия Свириденко на фоне расследования дела о коррупции в сфере энергетики заявила, что внесла в украинский парламент представление от увольнении Германа Галущенко с поста министра юстиции, а также об отставке Светланы Гринчук с должности министра энергетики.
Владимир Зеленский во время на пресс-конференции на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
"Власть посыплется". В Раде пригрозили Зеленскому после скандала с НАБУ
11 ноября, 22:10
 
В миреУкраинаКанадаГерман ГалущенкоКайя КалласСветлана ГринчукЭнергоатомНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)G7
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
