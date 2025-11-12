СМИ рассказали, как Каллас прокомментировала скандал на Украине

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Глава европейской дипломатической службы Кая Каллас, комментируя коррупционный скандал вокруг компании "Энергоатом" на Украине, заявила, что происходящее крайне прискорбно, подчеркнув, что коррупции в стране нет места, особенно сейчас.