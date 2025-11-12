У ЕК есть опасения относительно долговой устойчивости Украины

БРЮССЕЛЬ, 12 ноя - РИА Новости. У Еврокомиссии есть опасения относительно долговой устойчивости Украины, поэтому предоставление обычных кредитов Киеву больше невозможно, заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис по итогам встречи глав минфинов стран ЕС.

В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.