У ЕК есть опасения относительно долговой устойчивости Украины

БРЮССЕЛЬ, 12 ноя - РИА Новости. У Еврокомиссии есть опасения относительно долговой устойчивости Украины, поэтому предоставление обычных кредитов Киеву больше невозможно, заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис по итогам встречи глав минфинов стран ЕС.
"Мы продолжаем эту работу (по поводу активов ЦБ РФ - ред.) и наши обсуждения с бельгийскими властями, чтобы учесть их обеспокоенность, связанную с репарационным кредитом. Мы также рассматриваем другие варианты, в соответствии с поручением Евросовета, однако следует помнить, что Украина сталкивается с серьезным дефицитом финансирования, а также существуют опасения относительно устойчивости ее долгов. Мы не можем просто продолжать предоставлять обычные кредиты… Другие варианты (кроме активов ЦБ РФ - ред.), которые мы рассматриваем, возложат более значительное финансовое бремя на государства-члены ЕС", - сказал он.
Европейская комиссия одержимо пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева - речь на данном этапе идет о сумме в размере порядка 140 миллиардов евро в виде так называемого специального "репарационного кредита", который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба".
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России.
В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.