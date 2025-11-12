https://ria.ru/20251112/egipet-2054462394.html
Прокуратура Египта отпустила водителя попавшего в ДТП с туристами грузовика
Прокуратура Египта отпустила водителя попавшего в ДТП с туристами грузовика - РИА Новости, 12.11.2025
Прокуратура Египта отпустила водителя попавшего в ДТП с туристами грузовика
Водителя грузовика, попавшего в ДТП с российскими туристами, отпустили, он вышел на свободу, сообщил РИА Новости источник в прокуратуре города Рас-Гареб в... РИА Новости, 12.11.2025
В Египте освободили водителя попавшего в ДТП с российскими туристами грузовика
КАИР, 12 ноя - РИА Новости. Водителя грузовика, попавшего в ДТП с российскими туристами, отпустили, он вышел на свободу, сообщил РИА Новости источник в прокуратуре города Рас-Гареб в египетской провинции Красное море.
"Прокуратура отпустила водителя грузовика, соответствующее решение было принято после завершения расследования инцидента в соответствии с протоколом, зарегистрированным за № 3046. Проведенными мероприятиями установлено, что погибший водитель туристического автобуса столкнулся с грузовиком", - рассказал источник РИА Новости.
Во вторник утром туристический автобус, в котором находились российские туристы, столкнулся с грузовиком на дороге Хургада
- Каир
в районе Рас-Гареба. По последним данным, погибли два человека - водитель и гражданка РФ
, более 25 россиян, включая троих детей в возрасте от 10 до 13 лет, пострадали.