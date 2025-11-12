Прокуратура Египта отпустила водителя попавшего в ДТП с туристами грузовика

КАИР, 12 ноя - РИА Новости. Водителя грузовика, попавшего в ДТП с российскими туристами, отпустили, он вышел на свободу, сообщил РИА Новости источник в прокуратуре города Рас-Гареб в египетской провинции Красное море.

"Прокуратура отпустила водителя грузовика, соответствующее решение было принято после завершения расследования инцидента в соответствии с протоколом, зарегистрированным за № 3046. Проведенными мероприятиями установлено, что погибший водитель туристического автобуса столкнулся с грузовиком", - рассказал источник РИА Новости.