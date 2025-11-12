Ефимов: свыше 700 жителей начали осмотр жилья по реновации в Южном Тушине

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Свыше 700 жителей начали осмотр квартир в новостройке по программе реновации в районе Южное Тушино, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"Под заселение по программе реновации город передал жилой комплекс по адресу: улица Окружная, дом 2А, в районе Южное Тушино. Туда переедут почти 730 жителей четырех старых домов. С начала года предложения равнозначных квартир в современных жилых комплексах в этом районе получили горожане еще из семи старых домов", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.

В сообщении уточняется, что всего в Южном Тушине переселение уже коснулось жителей 18 старых домов, новое жилье в новостройках получили свыше тысячи участников программы реновации.

На первом этаже новостройки на улице Окружной открыт Центр информирования по переселению, где участники программы реновации могут задать специалистам вопросы, добавляется в пресс-релизе.