У хоккеиста "Металлурга" Джонсона украли паспорт в Нидерландах
У хоккеиста "Металлурга" Джонсона украли паспорт в Нидерландах - РИА Новости Спорт, 12.11.2025
У хоккеиста "Металлурга" Джонсона украли паспорт в Нидерландах
У нападающего магнитогорского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Металлург" Люка Джонсона украли паспорт в Нидерландах, сообщил главный тренер команды... РИА Новости Спорт, 12.11.2025
Хоккей, Андрей Разин, Металлург (Магнитогорск), Чикаго Блэкхокс, Миннесота Уайлд, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Национальная хоккейная лига (НХЛ)
У хоккеиста "Металлурга" Джонсона украли паспорт в Нидерландах
Разин рассказал, что у хоккеиста "Металлурга" Джонсона украли паспорт