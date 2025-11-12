Рейтинг@Mail.ru
У хоккеиста "Металлурга" Джонсона украли паспорт в Нидерландах - РИА Новости Спорт, 12.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
22:10 12.11.2025
https://ria.ru/20251112/dzhonson-2054617278.html
У хоккеиста "Металлурга" Джонсона украли паспорт в Нидерландах
У хоккеиста "Металлурга" Джонсона украли паспорт в Нидерландах - РИА Новости Спорт, 12.11.2025
У хоккеиста "Металлурга" Джонсона украли паспорт в Нидерландах
У нападающего магнитогорского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Металлург" Люка Джонсона украли паспорт в Нидерландах, сообщил главный тренер команды... РИА Новости Спорт, 12.11.2025
2025-11-12T22:10:00+03:00
2025-11-12T22:10:00+03:00
хоккей
андрей разин
металлург (магнитогорск)
чикаго блэкхокс
миннесота уайлд
континентальная хоккейная лига (кхл)
национальная хоккейная лига (нхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/05/2009555980_0:0:2975:1674_1920x0_80_0_0_d78762b16c34c2fb9e326052339cdec7.jpg
/20251112/ska-2054597406.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/05/2009555980_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_77d89870cdae1afaab1a3e49c2afc05e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
андрей разин, металлург (магнитогорск), чикаго блэкхокс, миннесота уайлд, континентальная хоккейная лига (кхл), национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Андрей Разин, Металлург (Магнитогорск), Чикаго Блэкхокс, Миннесота Уайлд, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Национальная хоккейная лига (НХЛ)
У хоккеиста "Металлурга" Джонсона украли паспорт в Нидерландах

Разин рассказал, что у хоккеиста "Металлурга" Джонсона украли паспорт

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкАлекс Гранти и Люк Джонсон
Алекс Гранти и Люк Джонсон - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Читать в
Дзен
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. У нападающего магнитогорского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Металлург" Люка Джонсона украли паспорт в Нидерландах, сообщил главный тренер команды Андрей Разин.
"Там вообще комичная история. Насколько я знаю, у него в Нидерландах украли паспорт. Я все забываю уточнить у Евгения Николаевича, как обстоят дела. Мы отпустили его на две недели, потом он должен был вернуться и начать серьезную реабилитацию, но сейчас игры через день, дальневосточная поездка – руки не доходят спросить", – цитирует Разина сайт клуба.
Джонсон стал игроком "Металлурга" летом 2023 года и провел в КХЛ 170 матчей, набрав 65 очков (31 шайба + 34 передачи). Ранее форвард выступал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за "Чикаго Блэкхокс" и "Миннесоту Уайлд". В мае "Металлург" продлил контракт с 31-летним американским центрфорвардом до конца сезона-2026/27.
Тренер СКА Игорь Ларионов - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
СКА на выезде проиграл "Салавату Юлаеву" в КХЛ
12 ноября, 19:28
 
ХоккейАндрей РазинМеталлург (Магнитогорск)Чикаго БлэкхоксМиннесота УайлдКХЛ 2025-2026Национальная хоккейная лига (НХЛ)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    Шанхайские Драконы
    9
    0
  • Футбол
    Закончен (П)
    ЦСКА
    Динамо Махачкала
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Краснодар
    Оренбург
    4
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    СКА
    4
    6
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Локомотив
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Локомотив
    Спартак Москва
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Нефтехимик
    Ростов
    1
    3
  • Баскетбол
    Завершен
    Монако
    Анадолу Эфес
    102
    66
  • Футбол
    Завершен
    ФК Копенгаген
    Кайрат
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Бавария
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Айнтрахт Фр
    Аталанта
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    ПСВ Эйндховен
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Спортинг
    Брюгге
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Интер М
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    ПСЖ
    Тоттенхэм
    5
    3
  • Футбол
    Завершен
    Олимпиакос
    Реал Мадрид
    3
    4
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала