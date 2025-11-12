https://ria.ru/20251112/dvizhenie-2054505571.html
В Москве на нескольких улицах перекрыли движение для транспорта
Движение временно закрыто на ряде улиц в центре Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T15:34:00+03:00
происшествия
москва
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, николаев (украина)
Движение временно приостановлено на ряде улиц в центре Москвы