Более тысячи входных групп в жилых домах отремонтировали в Подмосковье
16:03 12.11.2025 (обновлено: 17:40 12.11.2025)
https://ria.ru/20251112/dom-2054516483.html
Более тысячи входных групп в жилых домах отремонтировали в Подмосковье
Более тысячи входных групп в жилых домах отремонтировали в Подмосковье

© Фото : администрация г.о. ХимкиХимки
Химки - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© Фото : администрация г.о. Химки
Химки. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. В октябре в Подмосковье отремонтировали более одной тысячи входных групп многоквартирных домов, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.
Были заменены и восстановлены козырьки, ступени, перила, пандусы и двери.
Выполнение работ проходит под контролем инспекторов регионального министерства. Ключевые задачи включают устранение повреждений дверей, в том числе тамбурных, восстановление целостности ступеней, ремонт навесных козырьков и перил, а также обновление лакокрасочного покрытия. Работы уже проведены в Коломне на улице Гагарина (дом №24), в Люберцах на Юбилейной (дом №4) и в Химках на улице Панфилова (дом №11).
По вопросам состояния входных групп и внутриподъездных дверей жители могут обратиться в свою управляющую организацию или в Единую диспетчерскую службу через портал ЕДС МО.
Вид на Коломну - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
В Подмосковье проведут инфотуры для турагентств и блогеров
11 ноября, 15:37
 
Новости Подмосковья
 
 
