Более тысячи входных групп в жилых домах отремонтировали в Подмосковье
Более тысячи входных групп в жилых домах отремонтировали в Подмосковье
Более тысячи входных групп в жилых домах отремонтировали в Подмосковье
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. В октябре в Подмосковье отремонтировали более одной тысячи входных групп многоквартирных домов, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.
Были заменены и восстановлены козырьки, ступени, перила, пандусы и двери.
Выполнение работ проходит под контролем инспекторов регионального министерства. Ключевые задачи включают устранение повреждений дверей, в том числе тамбурных, восстановление целостности ступеней, ремонт навесных козырьков и перил, а также обновление лакокрасочного покрытия. Работы уже проведены в Коломне на улице Гагарина (дом №24), в Люберцах на Юбилейной (дом №4) и в Химках на улице Панфилова (дом №11).
По вопросам состояния входных групп и внутриподъездных дверей жители могут обратиться в свою управляющую организацию или в Единую диспетчерскую службу через портал ЕДС МО.