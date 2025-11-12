Более тысячи входных групп в жилых домах отремонтировали в Подмосковье

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. В октябре в Подмосковье отремонтировали более одной тысячи входных групп многоквартирных домов, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Были заменены и восстановлены козырьки, ступени, перила, пандусы и двери.

Выполнение работ проходит под контролем инспекторов регионального министерства. Ключевые задачи включают устранение повреждений дверей, в том числе тамбурных, восстановление целостности ступеней, ремонт навесных козырьков и перил, а также обновление лакокрасочного покрытия. Работы уже проведены в Коломне на улице Гагарина (дом №24), в Люберцах на Юбилейной (дом №4) и в Химках на улице Панфилова (дом №11).