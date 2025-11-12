Рейтинг@Mail.ru
В Саратове частично обрушился жилой дом - РИА Новости, 12.11.2025
14:30 12.11.2025
В Саратове частично обрушился жилой дом
В Саратове частично обрушился жилой дом
Жилой дом частично обрушился в Саратове, в результате инцидента никто не пострадал, возбуждено уголовное дело о халатности, сообщили в региональных прокуратуре...
В Саратове частично обрушился жилой дом

Жилой дом частично обрушился в Саратове, пострадавших нет

Последствия обрушения жилого дома в Саратове
Последствия обрушения жилого дома в Саратове
© Фото : Следком 64/Telegram
Последствия обрушения жилого дома в Саратове
САРАТОВ, 12 ноя - РИА Новости. Жилой дом частично обрушился в Саратове, в результате инцидента никто не пострадал, возбуждено уголовное дело о халатности, сообщили в региональных прокуратуре и СУСК РФ.
В пресс-службе прокуратуры Саратовской области уточнили РИА Новости, что обрушение произошло в среду в доме №53 по 2-й Речной улице.
"Прокуратура Ленинского района города Саратова незамедлительно приступила к проверке исполнения законодательства в связи с обрушением части конструкций указанного дома. Предварительно установлено, что здание 1950 года постройки, в нем имеется 3 квартиры, являющиеся муниципальной собственностью и признанные непригодными для проживания. В ходе происшествия никто не пострадал", - отметили в надзорном ведомстве.
В СУСК по Саратовской области сообщили, что в связи с обрушением части дома возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ ("халатность"). По данным следователей, обрушились конструкции квартиры, признанной непригодной для проживания.
