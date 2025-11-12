https://ria.ru/20251112/dogovorennost-2054565207.html
Россия и Казахстан продолжат сотрудничество в образовательной сфере
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Россия и Казахстан договорились продолжить сотрудничество в образовательной сфере и подготовке кадров, развивать научный диалог, следует из декларации о переходе межгосударственных отношений РФ и Республики Казахстан на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.
"Стороны продолжат тесное сотрудничество в образовательной сфере и подготовке кадров, будут поступательно развивать научный диалог", - говорится в документе.
Отмечается, что страны продолжат укреплять культурно-гуманитарные связи, стимулировать диалог для понимания традиций и культуры двух народов, содействовать взаимообогащению на основе близких духовно-нравственных ценностей, цивилизационного единства славян и тюрков.
В рамках договоренности также будут открыты Аллея Вечной дружбы России и Казахстана в Астане и сквер Дружбы России и Казахстана в Москве. Продолжатся обмены между музеями, библиотеками, театрами, художественными галереями и другими учреждениями культуры, представителями творческих профессий, литературных и художественных объединений, кинематографистами.