Россия и Казахстан продолжат сотрудничество в образовательной сфере

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Россия и Казахстан договорились продолжить сотрудничество в образовательной сфере и подготовке кадров, развивать научный диалог, следует из декларации о переходе межгосударственных отношений РФ и Республики Казахстан на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.

« "Стороны продолжат тесное сотрудничество в образовательной сфере и подготовке кадров, будут поступательно развивать научный диалог", - говорится в документе.

Отмечается, что страны продолжат укреплять культурно-гуманитарные связи, стимулировать диалог для понимания традиций и культуры двух народов, содействовать взаимообогащению на основе близких духовно-нравственных ценностей, цивилизационного единства славян и тюрков.