Депутата народного совета ДНР обвинили в растрате 14 миллиона рублей
11:44 12.11.2025
https://ria.ru/20251112/dnr-2054427387.html
Депутата народного совета ДНР обвинили в растрате 14 миллиона рублей
2025-11-12T11:44:00+03:00
2025-11-12T11:44:00+03:00
происшествия
донецкая народная республика
москва
курск
московский городской суд
курская областная дума
донецкая народная республика
москва
курск
Депутата народного совета ДНР обвинили в растрате 14 миллиона рублей

Депутата народного совета ДНР Бондаренко обвинили в растрате 14 млн рублей

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Депутат народного совета ДНР Татьяна Бондаренко обвиняется в растрате 14 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала Мосгорсуда.
Сегодня суд рассматривает жалобу на арест Бондаренко. О сумме инкриминируемой ей растраты она заявила сама в ходе процесса.
Анатолий Вороновский - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Источник рассказал про детали получения взятки депутатом Вороновским
11 ноября, 18:41
"Вменяемая мне сумма в 14 миллионов рублей – она несоизмерима с теми средствами, которые я тратила на помощь фронту, это сотни миллионов рублей. Мне не стыдно ни за один день своей жизни, особенно с начала СВО", - заявила Бондаренко.
Басманный суд Москвы в начале октября арестовал Бондаренко до 24 ноября, она обвиняется в присвоении или растрате, то есть хищении чужого имущества в особо крупном размере, а также в незаконной банковской деятельности, которая сопряжена с извлечением дохода в особо крупном размере.
В день ареста в пресс-службе суда уточняли, что Бондаренко является депутатом народного совета Донецкой Народной Республики, заместителем председателя комитета по восстановлению, строительству и инфраструктурному развитию.
Бондаренко - уроженка Курска, была избрана в парламент ДНР в 2023 году.
Обвиняемый в растрате средств при возведении фортификационных сооружений в Курской области гендиректор строительной компании Виталий Синьговский дал показания на Бондаренко, которая, по его словам, помогла обналичить часть денежных средств – 30 миллионов рублей. Затем Бондаренко передала деньги экс-депутату Курской областной думы Максиму Васильеву, утверждал Синьговский. Васильев также находится под арестом.
Синьговский заключил сделку со следствием и получил 4-летний срок.
Джафар Абуев - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
В Москве задержали экс-депутата парламента Дагестана
10 ноября, 17:17
 
