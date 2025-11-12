Депутата народного совета ДНР обвинили в растрате 14 миллиона рублей

Сегодня суд рассматривает жалобу на арест Бондаренко. О сумме инкриминируемой ей растраты она заявила сама в ходе процесса.

"Вменяемая мне сумма в 14 миллионов рублей – она несоизмерима с теми средствами, которые я тратила на помощь фронту, это сотни миллионов рублей. Мне не стыдно ни за один день своей жизни, особенно с начала СВО", - заявила Бондаренко.