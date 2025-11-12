https://ria.ru/20251112/dnepr-2054451184.html
Группировка "Днепр" уничтожила до 60 боевиков ВСУ за сутки
Группировка "Днепр" уничтожила до 60 боевиков ВСУ за сутки - РИА Новости, 12.11.2025
Группировка "Днепр" уничтожила до 60 боевиков ВСУ за сутки
Подразделения группировки "Днепр" уничтожили до 60 украинских военнослужащих, САУ "Богдана" и пять станций РЭБ за сутки, сообщили в среду в Минобороны РФ. РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T12:51:00+03:00
2025-11-12T12:51:00+03:00
2025-11-12T12:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
спецоперация
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1e/1980847636_0:205:2916:1845_1920x0_80_0_0_8f226838808bc26f76eca6841f2a4cba.jpg
https://ria.ru/20251112/vs-2054450732.html
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1e/1980847636_93:0:2824:2048_1920x0_80_0_0_ad8d0081599646b237a3da58847d6102.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, спецоперация
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Спецоперация
Группировка "Днепр" уничтожила до 60 боевиков ВСУ за сутки
МО РФ: ВСУ потеряли до 60 военных в зоне действий группировки "Днепр" за сутки