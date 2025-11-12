Группировка "Днепр" уничтожила до 60 боевиков ВСУ за сутки

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Подразделения группировки "Днепр" уничтожили до 60 украинских военнослужащих, САУ "Богдана" и пять станций РЭБ за сутки, сообщили в среду в Минобороны РФ.

В Минобороны уточнили, что российскими бойцами уничтожены до 60 военнослужащих, восемь автомобилей, 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка "Богдана", пять станций радиоэлектронной борьбы, станция радиоэлектронной разведки, две радиолокационные станции и четыре склада материальных средств.