Московское "Динамо" обыграло "Старт" в матче ЧР по хоккею с мячом
22:26 12.11.2025
Московское "Динамо" обыграло "Старт" в матче ЧР по хоккею с мячом
Московское "Динамо" обыграло "Старт" в матче ЧР по хоккею с мячом
Московское "Динамо" обыграло "Старт" из Нижегородской области в матче первого тура чемпионата России по хоккею с мячом среди команд Суперлиги. РИА Новости Спорт, 12.11.2025
Новости
Спорт
Московское "Динамо" обыграло "Старт" в матче ЧР по хоккею с мячом

Московское "Динамо" обыграло "Старт" в матче чемпионата России по хоккею с мячом

Хоккей с мячом
Хоккей с мячом - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Хоккей с мячом. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Московское "Динамо" обыграло "Старт" из Нижегородской области в матче первого тура чемпионата России по хоккею с мячом среди команд Суперлиги.
Встреча, которая прошла в среду в Москве, завершилась победой хозяев площадки со счетом 14:4. В составе победителей четыре мяча забил Егор Ахманаев (10, 12, 36 и 88-я минуты), также отличились Марат Шарипов (3), Виктор Чернышев (22, 43), Егор Рагулин (23, 48, 49), Арсений Козлов (29), Степан Зыков (31), Михаил Сергеев (67) и Денис Борисенко (80). Голы гостей на счету Петра Цыганенко (41) и Анатолия Голубкова (58, 69, 90).
В других матчах ульяновская "Волга" дома сыграла вничью с казанским "Динамо" (4:4), а архангельский "Водник" нанес поражение кировской "Родине" (3:0).
Хоккей с мячом - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
"СКА-Нефтяник" обыграл "Саяны" в матче открытия ЧР по хоккею с мячом
12 ноября, 14:19
