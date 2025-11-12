Московское "Динамо" обыграло "Старт" в матче ЧР по хоккею с мячом

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Московское "Динамо" обыграло "Старт" из Нижегородской области в матче первого тура чемпионата России по хоккею с мячом среди команд Суперлиги.
Встреча, которая прошла в среду в Москве, завершилась победой хозяев площадки со счетом 14:4. В составе победителей четыре мяча забил Егор Ахманаев (10, 12, 36 и 88-я минуты), также отличились Марат Шарипов (3), Виктор Чернышев (22, 43), Егор Рагулин (23, 48, 49), Арсений Козлов (29), Степан Зыков (31), Михаил Сергеев (67) и Денис Борисенко (80). Голы гостей на счету Петра Цыганенко (41) и Анатолия Голубкова (58, 69, 90).
В других матчах ульяновская "Волга" дома сыграла вничью с казанским "Динамо" (4:4), а архангельский "Водник" нанес поражение кировской "Родине" (3:0).