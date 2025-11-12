Россия и Казахстан будут развивать межкультурный диалог без дискриминации

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Россия и Казахстан договорились совместно выступать за развитие открытого и уважительного межкультурного диалога без дискриминации, говорится в Декларации о переходе межгосударственных отношений РФ и Республики Казахстан на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.
Текст декларации опубликован на сайте Кремля.
«
"Стороны считают недопустимой политизацию международного гуманитарного сотрудничества, дискриминацию деятелей культуры, науки и спорта по какому бы то ни было признаку. Стороны будут совместно выступать за развитие открытого и уважительного межкультурного диалога, исключающего проявления дискриминации", - говорится в документе.
Кроме того, в Казахстане пройдет международный мультиспортивный турнир "Игры будущего".