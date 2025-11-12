Рейтинг@Mail.ru
Россия и Казахстан будут развивать межкультурный диалог без дискриминации - РИА Новости, 12.11.2025
17:52 12.11.2025
https://ria.ru/20251112/dialog-2054566213.html
Россия и Казахстан будут развивать межкультурный диалог без дискриминации
Россия и Казахстан будут развивать межкультурный диалог без дискриминации - РИА Новости, 12.11.2025
Россия и Казахстан будут развивать межкультурный диалог без дискриминации
Россия и Казахстан договорились совместно выступать за развитие открытого и уважительного межкультурного диалога без дискриминации, говорится в Декларации о... РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T17:52:00+03:00
2025-11-12T17:52:00+03:00
россия
казахстан
омск
в мире
https://ria.ru/20251112/dogovorennost-2054565207.html
россия
казахстан
омск
2025
россия, казахстан, омск, в мире
Россия, Казахстан, Омск, В мире
Россия и Казахстан будут развивать межкультурный диалог без дискриминации

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Россия и Казахстан договорились совместно выступать за развитие открытого и уважительного межкультурного диалога без дискриминации, говорится в Декларации о переходе межгосударственных отношений РФ и Республики Казахстан на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.
Текст декларации опубликован на сайте Кремля.
«
"Стороны считают недопустимой политизацию международного гуманитарного сотрудничества, дискриминацию деятелей культуры, науки и спорта по какому бы то ни было признаку. Стороны будут совместно выступать за развитие открытого и уважительного межкультурного диалога, исключающего проявления дискриминации", - говорится в документе.
В рамках сотрудничества в Омске будет открыт филиал Казахского национального университета имени аль-Фараби, а в Астане - филиал Московского государственного института международных отношений (Университета). Этот шаг направлен на укрепление образовательных связей двух стран.
Кроме того, в Казахстане пройдет международный мультиспортивный турнир "Игры будущего".
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Россия и Казахстан продолжат сотрудничество в образовательной сфере
Вчера, 17:49
 
РоссияКазахстанОмскВ мире
 
 
