Главный тренер "Бруклин Нетс" доволен прогрессом баскетболиста Демина
Главный тренер "Бруклин Нетс" доволен прогрессом баскетболиста Демина - РИА Новости Спорт, 12.11.2025
Главный тренер "Бруклин Нетс" доволен прогрессом баскетболиста Демина
Главный тренер "Бруклин Нетс" заявил, что доволен прогрессом российского баскетболиста Егора Демина и его выступлением в последнем матче.
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Главный тренер "Бруклин Нетс" заявил, что доволен прогрессом российского баскетболиста Егора Демина и его выступлением в последнем матче.
В ночь на среду "Бруклин" уступил дома "Торонто Рэпторс" (109:119) в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Российский защитник Демин
вышел в стартовой пятерке "Бруклина" и провел на площадке 27 минут 31 секунду. За это время он набрал 16 очков, сделал 4 подбора и отдал 5 результативных передач, обновив личный рекорд результативности в НБА. Баскетболист реализовал 5 из 11 бросков с игры, 4 из 8 трехочковых и 2 из 2 штрафных. Также он дважды сфолил, совершил одну потерю, сделал один перехват и один блок-шот. Коэффициент полезности россиянина составил "-4".
"Мы все верим, что он достоин играть. Я очень доволен его текущим положением и тем, что он показал, насколько агрессивным он был. Пять передач и одна потеря против очень агрессивной и очень ловкой команды - это показатель роста. Так что я доволен им и горжусь командой. Ближайшая задача - сохранить этот результат, а затем, переходя в оборону, быть более эффективным и учиться из предоставляемого количества минут", - приводит слова Фернандеса New York Post.