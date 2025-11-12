Главный тренер "Бруклин Нетс" доволен прогрессом баскетболиста Демина

"Мы все верим, что он достоин играть. Я очень доволен его текущим положением и тем, что он показал, насколько агрессивным он был. Пять передач и одна потеря против очень агрессивной и очень ловкой команды - это показатель роста. Так что я доволен им и горжусь командой. Ближайшая задача - сохранить этот результат, а затем, переходя в оборону, быть более эффективным и учиться из предоставляемого количества минут", - приводит слова Фернандеса New York Post.