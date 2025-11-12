https://ria.ru/20251112/delegatsiya-2054497956.html
Хоценко принял участие в форуме сотрудничества России и Казахстана
Хоценко принял участие в форуме сотрудничества России и Казахстана
2025-11-12T15:12:00+03:00
2025-11-12T15:12:00+03:00
2025-11-12T15:19:00+03:00
ОМСК, 12 ноя - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко возглавил делегацию на XXI Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Омской области.
Форум является одной из ведущих площадок для обсуждения стратегического партнерства между Россией и Казахстаном. Омская область представляет проекты в сфере промышленности, АПК, развития транспортно-логистической инфраструктуры, а также делится опытом и результатами совместных проектов с казахстанскими партнерами. Сегодня состоится пленарное заседание форума, на котором Виталий Хоценко выступит на тему перспективных направлений развития межрегионального взаимодействия.
"Губернатор Омской области Виталий Хоценко вместе с делегацией региона участвует в XXI Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который проходит сегодня в Уральске. Тема нынешнего форума — "Рабочие профессии – драйвер роста экономики". На повестке — подготовка кадров для цифровой экономики и промышленности, развитие транспортно-логистических направлений, обеспечение продовольственной безопасности и внедрение технологий искусственного интеллекта", – сообщили в пресс-службе.
В рамках форума состоялись встречи Виталия Хоценко с руководителями Павлодарской области, Северо-Казахстанской области и Восточно-Казахстанской области Казахстана. Стороны обсудили идеи и вопросы совместных проектов по судоходству и логистике на Иртыше, туризму, развитию сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической, культурной и гуманитарной сферах. В числе приоритетов — обмен опытом в сфере АПК, совместная научная селекция сельхозкультур, развитие проектов в области ИТ и кибербезопасности, а также поддержка молодежного и спортивного обмена.