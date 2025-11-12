Рейтинг@Mail.ru
12.11.2025
Омская область
Омская область
 
15:12 12.11.2025 (обновлено: 15:19 12.11.2025)
Хоценко принял участие в форуме сотрудничества России и Казахстана
Хоценко принял участие в форуме сотрудничества России и Казахстана - РИА Новости, 12.11.2025
Хоценко принял участие в форуме сотрудничества России и Казахстана
Губернатор Омской области Виталий Хоценко возглавил делегацию на XXI Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 12.11.2025
Хоценко принял участие в форуме сотрудничества России и Казахстана

Хоценко возглавил делегацию на форуме сотрудничества России и Казахстана

Губернатор Омской области Виталий Хоценко во время XI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана
Губернатор Омской области Виталий Хоценко во время XI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Омской области
ОМСК, 12 ноя - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко возглавил делегацию на XXI Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Омской области.
Форум является одной из ведущих площадок для обсуждения стратегического партнерства между Россией и Казахстаном. Омская область представляет проекты в сфере промышленности, АПК, развития транспортно-логистической инфраструктуры, а также делится опытом и результатами совместных проектов с казахстанскими партнерами. Сегодня состоится пленарное заседание форума, на котором Виталий Хоценко выступит на тему перспективных направлений развития межрегионального взаимодействия.
"Губернатор Омской области Виталий Хоценко вместе с делегацией региона участвует в XXI Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который проходит сегодня в Уральске. Тема нынешнего форума — "Рабочие профессии – драйвер роста экономики". На повестке — подготовка кадров для цифровой экономики и промышленности, развитие транспортно-логистических направлений, обеспечение продовольственной безопасности и внедрение технологий искусственного интеллекта", – сообщили в пресс-службе.
В рамках форума состоялись встречи Виталия Хоценко с руководителями Павлодарской области, Северо-Казахстанской области и Восточно-Казахстанской области Казахстана. Стороны обсудили идеи и вопросы совместных проектов по судоходству и логистике на Иртыше, туризму, развитию сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической, культурной и гуманитарной сферах. В числе приоритетов — обмен опытом в сфере АПК, совместная научная селекция сельхозкультур, развитие проектов в области ИТ и кибербезопасности, а также поддержка молодежного и спортивного обмена.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
